買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

▲賣花阿公堅持再給3束花，才肯離開！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣最美麗的風景！一名女網友去吃火鍋，恰巧一名阿公進門賣花，坐在一旁的情侶不捨老人家勞累，便霸氣掏出1000元買一束玉蘭花，希望剩下的錢能給對方貼補家用，怎料阿公卻遲遲不肯收下大鈔，結局超展開，讓網友暖上心頭。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》分享暖文，昨（3）日她與友人去吃火鍋，正當爽嗑一半時，一名阿公走進來叫賣，「不好意思打擾大家用餐，可不可以買個玉蘭花一束20（元）」，正當大家不動聲色時，坐在一旁的男生向女友喊話「給他一千（元）」。

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女生接著大方掏出1000元鈔票給阿公，下秒阿公卻不好意思回絕，「不行，你才拿一束而已，我不能拿你的一千元太多了！」情侶則趕緊勸阻，「沒關係給你的」，深怕佔客人便宜，阿公決定再送上3束玉蘭花致謝，然而情侶堅持不肯收下，淡淡表達「沒關係不用」。

結果阿公不死心，仍拿起3束玉蘭花，原PO說，「一束給那對情侶，另外2束放在我旁邊，跟我說這是他們要給妳的」，老人家突如其來的舉動，讓原PO驚慌失措，趕緊用眼神與微笑向情侶釋出善意。

人間處處有溫情，原PO感動表示，親睹這一幕覺得很窩心，「或許這一千（元）對我們大家來說可以輕而易舉的賺到，但是或許這一千（元）是阿公的救命錢」，彷如當頭棒喝，原PO也認為「當時看到這幕，真的讓我發現原來我們生活的每個地方都有真正需要幫助的人，也有很多有錢出錢有力出力的人，真的好感動。」

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▲處處有溫情，網友也眼眶濕了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

暖能量噴發，網友紛紛讚爆「這男朋友不錯」、「賣花的阿公很古意」、「幾年我在台北車站，有對情侶也走過來給我女兒一束花，說跟前面的腦麻青年買的，我也過去跟他買了一束送給另外一個路人，希望善可以延續」、「有愛」、「別人的男朋友總是不會讓我們失望」、「不過店家也真不錯，沒趕爺爺，很多店家都會趕的」。

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