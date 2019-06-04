　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▼買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹。（圖／pixabay）

▲賣花阿公堅持再給3束花，才肯離開！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣最美麗的風景！一名女網友去吃火鍋，恰巧一名阿公進門賣花，坐在一旁的情侶不捨老人家勞累，便霸氣掏出1000元買一束玉蘭花，希望剩下的錢能給對方貼補家用，怎料阿公卻遲遲不肯收下大鈔，結局超展開，讓網友暖上心頭。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》分享暖文，昨（3）日她與友人去吃火鍋，正當爽嗑一半時，一名阿公走進來叫賣，「不好意思打擾大家用餐，可不可以買個玉蘭花一束20（元）」，正當大家不動聲色時，坐在一旁的男生向女友喊話「給他一千（元）」。

請繼續往下閱讀...

女生接著大方掏出1000元鈔票給阿公，下秒阿公卻不好意思回絕，「不行，你才拿一束而已，我不能拿你的一千元太多了！」情侶則趕緊勸阻，「沒關係給你的」，深怕佔客人便宜，阿公決定再送上3束玉蘭花致謝，然而情侶堅持不肯收下，淡淡表達「沒關係不用」。

結果阿公不死心，仍拿起3束玉蘭花，原PO說，「一束給那對情侶，另外2束放在我旁邊，跟我說這是他們要給妳的」，老人家突如其來的舉動，讓原PO驚慌失措，趕緊用眼神與微笑向情侶釋出善意。

人間處處有溫情，原PO感動表示，親睹這一幕覺得很窩心，「或許這一千（元）對我們大家來說可以輕而易舉的賺到，但是或許這一千（元）是阿公的救命錢」，彷如當頭棒喝，原PO也認為「當時看到這幕，真的讓我發現原來我們生活的每個地方都有真正需要幫助的人，也有很多有錢出錢有力出力的人，真的好感動。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲處處有溫情，網友也眼眶濕了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

暖能量噴發，網友紛紛讚爆「這男朋友不錯」、「賣花的阿公很古意」、「幾年我在台北車站，有對情侶也走過來給我女兒一束花，說跟前面的腦麻青年買的，我也過去跟他買了一束送給另外一個路人，希望善可以延續」、「有愛」、「別人的男朋友總是不會讓我們失望」、「不過店家也真不錯，沒趕爺爺，很多店家都會趕的」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
點黑糖珍珠鮮奶！店員一動作他太震驚「想翻白眼」　2派網友吵翻
賀一航媽媽「忍悲痛微笑離場」　聽見旁人喊加油！5字回應讓人心
租屋18年！公務員夫妻「沒買房全投資」…退休回老家　網讚爆

關鍵字：玉蘭花,阿公,賣花,情侶,暖心,暖能量

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一天2杯全糖飲料！他看不下去好心勸女友「設鬧鐘喝水」　下場不妙急求助

女兒高中畢業！暖媽「花1200訂花請假參加」挨批：很閒浪費錢　她霸氣開嗆

影／新主管新規定！「桶裝水只准正職喝」即日實施　網傻眼：連喝水也要分階級

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

影／遊地府見到過世阿公！國二女奈何橋被牛頭馬面擋下　醒來才知出大事

影／騎2小時山路回家…4歲女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟「磕頭磕紅了」

影／不用買我的飲料！她嘴饞搶喝男友紅茶...一口就爆擊小心臟：被年下男寵壞

影／板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

軍中伙食為何不會拉肚子？　鄉民揭「鐵胃」真相

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

軍中伙食為何不會拉肚子？　鄉民揭「鐵胃」真相

國際郵包收件人注意！郵寄輸入植物檢疫物未申請　20日起最高罰15萬

想拿A++能錯幾題？　國中會考5科等級對照表出爐！

酒駕連坐罰7/1上路！同車乘客最高罰3千　致人死傷直接「沒入車輛」

【小嫩嫩熟成記】別為玻璃心賭氣！工作被前輩狂電...差點「丟飯碗」誤一生

點黑糖珍珠鮮奶　店員一動作他太震驚「想翻白眼」...2派網友吵翻了！

馬英九喊重啟核四公投　綠盟怒：先問選民是否願意成核災犧牲品

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

男持槍噴辣椒水威脅：「給我妳的手機」　粉領族緊抱不從

減稅紅包變調成「加稅」？財政火速澄清　擔心成財政災難

批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為

引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

中職二軍／陳品捷3安猛打賞　狀元榜眼職棒首對決

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

中職／千場出賽來得晚　潘武雄自豪：每一場百分百拚戰

超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」：有股熱熱的

當心吃進大腸癌！營養師點「5大夜市美食」超危險...你愛的也上榜嗎？

地鐵內「吃東西、大放音樂」　北京出手懲戒將列信用不良紀錄

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

端午節收假日變天　「全台連5天..

媽請假參加女兒畢典挨批：很閒　..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

快來參加！2019高校畢業歌票..

一招破解LINE有無「被封鎖」..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

板橋人大排隊！她驚曝「手工神秘..

臨時工幫亡夫挑「深色棺材」！老..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

癌嬤坐窗邊笑「謝謝妳的照顧」　..

主管：桶裝水只准正職喝　差別待..

更多熱門

相關新聞

國中弟拾金不昧為全校換來大餐

南韓濟州島日前發生一起暖心的事件，2名國中男學生在路上撿到裝有巨額現鈔的錢包，竟循著身分證上的地址直接找到失主住處，將錢包還給他，讓他相當感動。失主為了表示謝意，特地叫了125份披薩到這2名學生就讀的學校請學生吃，成為當地一段佳話。

夢中回老家！嬤穿黑旗袍「笑牽已逝阿公」

另一半中「這5甜蜜點」就是對的人！

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

跟蹤情敵國道逼車！醋男衝動代價出爐

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面