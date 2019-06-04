李遠哲籲蔡英文「知所進退」　抨擊蔡「到處拜廟不作為」

▲中研院前院長李遠哲、前資政吳澧培與彭明敏，再次發動連署，欲勸退總統蔡英文。（東方IC）

圖文／鏡週刊

民進黨總統初選下週一（10日）起進行民調，今年初曾發公開信呼籲總統蔡英文放棄連任的總統府前資政吳澧培、彭明敏、中研院前院長李遠哲，近日又以「台灣已走到興衰絕續的十字路口—我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲」為題再次發動連署，打算近日在報紙刊登廣告，呼籲蔡總統「放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。」

此外，李遠哲等人也呼籲，請民進黨及全國同胞支持行政院前院長賴清德，代表民進黨參與2020總統大選，讓賴以清新形象，奮力維繫民進黨執政權以及在立法院的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，維繫台灣做為一個主權獨立國家的最高價值。

▲▼前資政吳澧培與彭明敏、中研院前院長李遠哲，再次發動連署，欲勸退總統蔡英文。

根據本刊取得李遠哲的連署聲明指出，2018年九合一期中選舉民進黨大敗，執政僅2年半的蔡總統，在民意大規模反彈下，竟使民進黨丟掉半壁江山。仔細檢視民進黨敗選原因，發覺到了2020大選時，這些敗選原因將原封不動，依然存在。

此外，聲明中也抨擊，檢視敗選後蔡總統的作為，除積極下鄉，到處拜廟外，諸多處置「明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情」。另外，聲明也指責「蔡總統在初選中的表現，更已使民進黨形象受到重創」。

聲明呼籲，台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善經濟生活的期望不得滿足，因此民怨很大；對岸政權又公然提出「一國兩制」的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，勇扮台奸，公然應和；在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民進黨丟掉執政權和國會多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。

因此該聲明提出2點建議，包括呼籲蔡總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。也呼籲民進黨及全國同胞支持賴清德。

除了前述3位獨派大老外，包括前國防部長蔡明憲、前《民報》董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恒煒、台灣社社長張葉森及副社長余文儀、北社社長李川信、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、台灣大地文教基金會董事長楊緒東、台灣制憲基金會董事鄭文龍、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、高雄市前議員鄭新助、作家吳祥輝等人都已參與連署。

對此連署聲明，蔡英文陣營發言人阮昭雄表示，初選期間尊重這些朋友的選舉表態，但對總統來說，人民的想法更重要，民主機制會做最好的決定。3年來守護台灣、推動建設及改革的成績，就是總統最大的力量。台灣只能前進，不能後退。



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