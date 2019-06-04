「PO小腳丫」秀寶貝兒！巨乳辣模曬大馬前元首甜蜜照：現在是我們3人了

▲ 沃沃迪娜開IG帳號，分享她與丈夫的相愛照。（圖／翻攝自IG@Rihana Oksana Petra，下同）

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）去年11月嫁給馬來西亞前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）。根據她IG的最新動態，2人的孩子已在今年的5月21日出生，「那些關於一個女人在生完孩子後的變化，都是真的，這份愛很特別，這些感覺都是全新的。現在是我們『三人』了。」

《每日郵報》報導，沃沃迪娜在IG輪流用英文、俄語公布這則好消息，並配上一張寶寶小腳丫的照片，並把孩子取名為「Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra」。

「我的生活在2019年5月21日這天，分為前、後兩部分」，沃沃迪娜提到，「這份愛很特別，這些感覺都是全新的。現在是我們『三人』了，謝謝你選擇了我們這個家庭。」

此外，她也上傳先前莫斯科婚禮及懷孕期間的照片，並提到她在孕期的最後3個月，是在醫院度過，打點滴躺在病床上，「在那段不簡單的時間裡，我身邊最親密的人、給兒子的愛以及信仰給了我最大的支持。」

沃沃迪娜也證實，她和丈夫在莫斯科舉行公開婚禮的前5個月，也曾舉行過一場秘密婚禮，而小倆口會在本周五慶祝結婚周年紀念日。

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