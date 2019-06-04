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高速公路載3歲兒逆向爆衝！　他開貨車迎面撞上29歲準新郎釀3死

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▲ 高速公路逆向意外。（圖／公州警察署）

▲ 朴男的卡車幾乎全毀。（圖／公州警察署）

國際中心／綜合報導

南韓今（4日）晨發生一起車禍悲劇，一名推測為思覺失調症患者的4旬男性駕駛開車載著3歲兒子，行駛在高速公路上，疑似途中突然病發失控，逆向行駛數公里，造成3人死亡的慘劇。

這起案件發生於今天上午7時34分左右，40歲朴姓男子駕駛的貨車在忠清南道公州市牛城面唐津大田高速公路往大田方向65.5公里處路段失控逆向，迎面撞上一輛小客車。

強大的撞擊力道導致朴男及他坐在副駕駛座上的3歲兒子都受到重傷，當場死亡。小客車駕駛29歲崔姓男子雖緊急被送往大田一家大學醫院，還是回天乏術，且他原先預定月底和女友結婚。

▲▼高速公路逆向意外。（圖／公州警察署）

▲ 白色小客車被迎面撞上。（圖／公州警察署）

警方調閱高速公路監視器分析指出，是朴男駕駛貨車逆向，才會發生意外。案發幾分鐘前，忠南警察廳高速公路巡查隊7時19分起便接獲多起民眾通報指出，有一輛貨車逆向行駛，第一則通報地點是在高速公路往大田方向41公里處，可見朴男逆向行駛長達24.5公里。

據警方說法，住在慶尚南道梁山市的朴男當天凌晨帶著兒子離家，並未告訴家人。朴南妻子起床發現丈夫和兒子不見了，早上7時26分報警。她向警方表示，「丈夫是思覺失調症患者，正在接受治療，但經常不吃藥。」

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關鍵字：思覺失調症,日韓要聞

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