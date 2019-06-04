【全文】郭台銘預警台灣危機　總裁4張PPT教學「修昔底德陷阱」

▲郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘參選2020黨內總統初選，並以「拚經濟」為政見主軸；關於近期中美貿易戰開打，郭台銘3日在記者會上大膽預測，這場金融海嘯會非常嚴重，而台灣也無可避免，並提出「修昔底德陷阱」理論，預告台灣未來將面對的危機。

▲郭台銘以「修昔底德陷阱」理論，預測台灣危機。（圖／郭台銘競選辦公室提供，下同）



美中貿易戰開打 台灣站在關鍵位置

郭台銘首先提到，中國國務院發表對中美貿易白皮書，提出「談，大門敞開；打，奉陪到底」，他大膽預測，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如針果走向實質的衝突，「我認為世界上第17個『修昔底德陷阱』已經出現。」

台海危機被重新定義 台灣成美中角力場所

郭台銘放上投影片解釋，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上一共出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今第17次已經出現，台海危機將被重新定義，因為過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

外資撤出台灣 台幣大貶、股匯雙創

郭台銘批評，「蔡總統現在是盲目的樂觀，我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意？」經濟情勢誰最清楚，外資的動向就說明了一切，最近5月份外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶，股匯雙創，但這還不是最糟的，如果政府不密切理解中美兩大強權在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。

郭台銘舉例，美國對中國陸開啓貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其它國家鬆手，到處追著打。今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但是進口來源國變化很大，中國大陸下降14％，第二大進口國墨西哥上升5.4％，第六大南韓上升18.4％，第七大越南上升40％，第八大印度上升15.2％。

郭台銘說，就因為這些國家上升了這麼多，所以川普在前幾天對墨西哥和印度動手，就是貿易戰擴大且波及到其他國家的開端，台灣相信也有可能受到波及，我們的政府有對產業及民眾提出預警嗎？韓國目前因為有FTA的保護，所以沒有受到波及，但台灣政府有提出任何對產業的建議嗎？「這就是我為何提出東進的理由，早在我見川普的時候，就提出要能整合台商到美國重建供應錬，就是這個道理。」

喊話蔡英文 台灣恐在中美爭端中被犠牲

郭台銘憂慮，在此危急時刻，台灣成了大國角力的前哨戰，美中為了追求最大利益，都將台灣視為必爭之地，「如何看清事實，不偏向任何一方，是我郭台銘堅持的立場，我只代表中華民國，愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機」，台灣應該要有主體性，台灣不能、不應、也不可捲入美中兩強的戰爭泥淖裡。

郭台銘向蔡英文喊話，不要在沉浸在盲目的樂觀中，還在用台商回流的金額麻醉大眾，「請你即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。」

▲郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）