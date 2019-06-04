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300台手機同時刷新QRcode！溫州警破「第4方支付」集團

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▲第4方支付平台有300台手機在運行。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲第4方支付平台有300台手機在運行。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

浙江溫州警方日前在福建與湖南等地破獲一起「第4方支付」平台，該平台為賭博等非法行為提供資金支付結算的管道，僅7個月就有7億元人民幣（約新台幣31億元）的金額流通。警方破獲當下，集團內有300多台的手機正在運行，一共有31名嫌犯遭到逮捕。

《錢江晚報》微信公眾號報導，溫州樂清警方在2018年12月底，接到某家銀行提供的線索，有4個可疑的銀行帳號的資金流水與一家名為「太陽城」的賭博網站密切相關，發現該賭博網站為了規避資金風險，會採用第4方支付平台和賭博人員進行結算。

所謂的「第4方支付」平台，通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，使資金得以繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第3方平台，形同犯罪分子的「金融結算中心」。

樂清警方於今年4月27日晚間，集合80餘名警力，分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底偵辦，進入現場時，看到一大排展架上有300多個智能手機正在運作，手機屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼（QRcode）和已成功支付收款的標示。

警方將朱姓、卜姓、肖姓等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30餘台、手機300餘台，凍結銀行卡250多張和十幾台服務器。

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關鍵字：第4方支付,QRcode,樂清,溫州

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