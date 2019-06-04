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男被控偷點數卡「替我討冤」尋短　檢起訴遭彈劾…罕見未懲戒

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▲▼一位男子被認為偷竊遊戲點數卡後尋短。（示意圖／ETtoday資料照攝）

▲一位男子被認為偷竊遊戲點數卡後尋短。（示意圖／ETtoday資料照攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位陳姓男子在6年前因被控偷竊超商點數卡遭起訴，後來因陳男堅不認罪、錄音留言喊冤後尋短。監委高鳳仙、高涌誠認為承辦警員粘峻碩、檢察官詹騏瑋處理不當，彈劾2人。但職務法庭認定詹騏瑋非濫行起訴，判決不受懲戒；員警粘峻碩則因草率製作翻拍照片，判休職一年。

根據《聯合報》報導，2013年6月26日，板橋一家超商14張面額686元的遊戲儲值卡失竊，結果陳男被認定是小偷，儘管陳男否認，最後還是被起訴。

隔年陳男留言「找不到人可以申冤，麻煩這社會有一些正義感的人，替我討一些冤情」後，到樹林一登山步道尋短，竊盜案最後公訴不受理。

監察院2018年6月各提出七項與六項缺失，彈劾粘峻碩和詹騏瑋，但職務法庭認為，警卷翻拍照片竊賊與陳男都戴鴨舌帽和眼鏡、穿長褲，檢察官才在偵訊中向陳男說「錄影帶這個人看起來就是你啊」。

另外，職務法庭認為，檢察官雖然確實有疏漏，但檢察官勢「綜合判斷」下認為陳男與竊賊為同一人，，非嚴重失誤，不算濫行起訴。

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