一通未接來電...「送行者女兒」最大遺憾　心碎無法修復父親大體

▲苗栗縣長徐耀昌（左四）、副議長李文斌（左三），親自到殯儀館慰問家屬，並承諾全力協助善後。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉日前一場大火，帶走了1名47歲行動不便的徐姓屋主；任職於禮儀公司的二女兒徐子臻，原本希望親手修復父親焦黑的遺體，但因心都碎了，實在無法親手做，只能靠同事的幫忙完成，讓父親能莊嚴地走完人生最後一程。

二女兒徐子臻表示，因為自己的家庭與工作關係，平時沒有住在家裡，有事都是用電話連絡的；事發前幾個小時，父親打了一通電話給她，但因為工作關係沒接到電話，後來從姐妹口中得知是父親因為想念女兒們，想告訴大家回家聚一聚，沒想到就讓這通電話永遠都聽不到了。

同事耗費了10多小時，才修復父親燒焦的遺體，原本想要親手幫父親修復遺體的徐子臻，因為實在太悲傷了，而無法自己做；奶奶更是因為喪子之痛，加上後續的賠償問題，整日鬱鬱寡歡，而又還有一個求學中的妹妹，讓全家經濟的重擔都落在自己和剛工作的姐姐，以前還有低收入補貼勉強過生活，如今卻只有走一步算一步了。

縣長徐耀昌3日一早就到徐男的靈前上香，得知全家人生活出現困難，也送上急難救助金讓他們暫時透一口氣，而苗栗縣政府和鄉長及地方民意代表，也承諾會全力協助幫忙，希望能讓徐家人度過這次的難關。