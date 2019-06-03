10歲孤女繼承百萬　親戚搶當監護人…無血緣繼父反真心照顧

▲10歲女童小紅繼成百萬遺產，引起親戚爭奪監護人。（圖／免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

江蘇泰興市一名10歲女童小紅（化名）在2個多月前成了孤兒，父母留下百萬存款和即將拆遷的房子，就在知道小紅擁有龐大遺產後，之前一直沒有出現的親戚紛紛出來，為搶當監護人而爭鬧不休。當地檢察院經慎重考慮，最終指定由與小紅感情很好的繼父擔任監護人。

綜合陸媒報導，小紅的哥哥很早就因車禍去世，父親生病過世，母親則在2個多月前車禍死亡，成為孤兒。母親去世後，留給小紅100多萬元（人民幣）的車禍賠償金及不少存款，加上即將拆遷房子的數百萬元拆遷款，小紅頓時身懷巨款。

發現小紅有大筆遺產後，父母方的親戚突然全都出現，並為了搶監護權爭論不休，也沒有人要照顧小紅，導致小紅被送往救助站，引起泰興檢察院、民政局等諸多部門的關注。泰興檢察院調查後發現，小紅與50多歲的繼父阿七（化名）感情極好，然而阿七卻被親戚當作「外人」趕了出去。

阿七表示，他與小紅生活了7年，感情一直很好，願意擔任小紅的監護人。經過相關單位審查以及詢問過小紅的意見後，最終決定將小紅的監護權給阿七，但不能動用小紅父母所留下的遺產，小紅成年後可自行支配遺產，在此之前，遺產將會以小紅的名義存入銀行，而監護人每個月可領取人民幣1450元（約新台幣6620元）的撫養費。