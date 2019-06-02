柯文哲推特「他們叫我總統先生」　市府急撤文：想要博君一笑⋯

▲柯文哲Twitter發文引起熱議，現已刪除。（圖／翻攝柯文哲Twitter）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲經營社群媒體相當用心，包括臉書、IG、Twitter都有帳號，被視為「網紅市長」，不過柯文哲1日赴宜蘭品嚐空心菜，事後柯市府的小編竟在Twitter寫下「..and they called me Mr. President」（他們叫我總統先生），引起熱議，柯市府已緊急將該文撤除。

柯文哲官方Twitter在1日下午PO出貼文，內容提及「大家免客氣，鬥陣來唊空心菜」，被外界解讀，疑似在暗諷時常被網友批評為「空心菜」總的統蔡英文，而下一句還提到「..and they called me Mr. President」，柯市府也在當日晚間撤文。

市府副發言人柯昱安表示，因為該文所PO的影片中，有民眾看見市長喊總統，小編只是覺得幽默、風趣，想要博君一笑，才會引述民眾的話下註解，不過事後內部也認為該文不妥、非常不適當，所以趕緊將貼文下架，已經告誡小編，並會加強內部審核機制。

柯昱安說，之前Twitter由學姐黃瀞瑩經營，現已改由其他同仁接手管理，該小編已管理三個月左右，內部有審稿SOP，因為Twitter事關外交、國際議題，會比較謹慎，一定會經過核心幕僚審稿，但該小編這次沒有經過審稿機制就讓文章上架，再加上Twitter比較低度管理，沒有頻繁發文，確實有點疏忽這一塊，會再檢討。