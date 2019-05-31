單身婦以為遇到「真愛」　 警及時攔阻詐騙她心碎

▲台南一位單身婦人，遭到網路愛情詐騙，市警二分局警方據報及時勸阻成功阻詐，警方提醒小心愛情詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一位單身婦人，在網路聊天遇到網友介紹大陸籍男子追求，還佯稱需其資金周轉以購買機器為由，要向其商借新台幣17萬6千元以協助解決目前工廠困境，並請婦人匯款至大陸籍男子所提供之土耳其帳戶，二分局警方據報及時阻詐，並提醒小心愛情詐騙。

市警二分局海安所，5月30日中午接獲民生路新光商業銀行台南分行黃姓女行員通報，稱有民眾欲匯款新台幣17萬6千元至土耳其海外帳戶，顯有遭詐騙之嫌。

海安所巡邏人員王威雲、吳柏縉據報迅速前往查處，據了解，一位單身婦人數月前經網友介紹在網路遇到自稱大陸籍男子ZIAN HUILIANG，於通訊軟體LINE聊天數月後向其表示好感，在網路上對她展開追求，透過聊天軟體，對婦人噓寒問暖長達數月，之後向其表示工廠急需資金購買機器等理由，詐騙婦人積蓄，請其匯款至所提供之土耳其帳戶。員警認為被害人明顯遭遇到愛情詐騙手法，經員警細心勸說之後，婦人始恍然大悟，打消匯款念頭。

市警二分局提醒，網路遇到高、富、帥且身世離奇外籍男子或網路正妹照片，都要特別小心，詐騙集團會以共創結婚基金投資、或提早退伍來台墊付機票錢等各式理由要求匯款，其實都是詐騙集團的話術，請務必提高警覺，謹記「一聽、二掛、三查」原則，並立即撥打反詐騙電話「165」或「110」詢問，以免受騙。