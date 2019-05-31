　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

單身婦以為遇到「真愛」　 警及時攔阻詐騙她心碎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南一位單身婦人，遭到網路愛情詐騙，市警二分局警方據報及時勸阻成功阻詐，警方提醒小心愛情詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一位單身婦人，遭到網路愛情詐騙，市警二分局警方據報及時勸阻成功阻詐，警方提醒小心愛情詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一位單身婦人，在網路聊天遇到網友介紹大陸籍男子追求，還佯稱需其資金周轉以購買機器為由，要向其商借新台幣17萬6千元以協助解決目前工廠困境，並請婦人匯款至大陸籍男子所提供之土耳其帳戶，二分局警方據報及時阻詐，並提醒小心愛情詐騙。

市警二分局海安所，5月30日中午接獲民生路新光商業銀行台南分行黃姓女行員通報，稱有民眾欲匯款新台幣17萬6千元至土耳其海外帳戶，顯有遭詐騙之嫌。

▲台南一位單身婦人，遭到網路愛情詐騙，市警二分局警方據報及時勸阻成功阻詐，警方提醒小心愛情詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海安所巡邏人員王威雲、吳柏縉據報迅速前往查處，據了解，一位單身婦人數月前經網友介紹在網路遇到自稱大陸籍男子ZIAN HUILIANG，於通訊軟體LINE聊天數月後向其表示好感，在網路上對她展開追求，透過聊天軟體，對婦人噓寒問暖長達數月，之後向其表示工廠急需資金購買機器等理由，詐騙婦人積蓄，請其匯款至所提供之土耳其帳戶。員警認為被害人明顯遭遇到愛情詐騙手法，經員警細心勸說之後，婦人始恍然大悟，打消匯款念頭。

市警二分局提醒，網路遇到高、富、帥且身世離奇外籍男子或網路正妹照片，都要特別小心，詐騙集團會以共創結婚基金投資、或提早退伍來台墊付機票錢等各式理由要求匯款，其實都是詐騙集團的話術，請務必提高警覺，謹記「一聽、二掛、三查」原則，並立即撥打反詐騙電話「165」或「110」詢問，以免受騙。

ET快訊
楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！離婚5個月破尺度中空現身機場
獨／30年的回憶　天母麥當勞確定6月20日熄燈
直播／陷「王小姐」私生女桃色風暴！韓國瑜現身說分明

關鍵字：單身婦,真愛,詐騙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成大醫院攜手科技公司　打造醫病雙贏智慧醫療系統

單身婦以為遇到「真愛」　 警及時攔阻詐騙她心碎

守護新化民眾行的安全　業者捐太陽能LED爆閃警示燈

檢察長親自見證 北區眾神齊聚簽署優質宮廟行動公約

加班費年增約1億　桃議員指稱市府是爆肝工廠！不是福利　

6票敗選　台南前議員唐儀靜對王錦德提當選無效之訴一審敗訴

瘖啞人愁坐郵局！暖警自掏腰包刻印換印鑑　協助領到生活費

基隆潮境海灣節6月魅力登場　五大「潮」主題等你來體驗

三連冠《遠見》評比五星首長　林智堅：要為新竹市帶來建設黃金時代

環境友善農業及生態監測　台東都歷部落重現水梯田美景

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

林依晨錄影淚崩！　親弟擁抱吐真心：謝謝妳來當我姊

成大醫院攜手科技公司　打造醫病雙贏智慧醫療系統

單身婦以為遇到「真愛」　 警及時攔阻詐騙她心碎

守護新化民眾行的安全　業者捐太陽能LED爆閃警示燈

檢察長親自見證 北區眾神齊聚簽署優質宮廟行動公約

加班費年增約1億　桃議員指稱市府是爆肝工廠！不是福利　

6票敗選　台南前議員唐儀靜對王錦德提當選無效之訴一審敗訴

瘖啞人愁坐郵局！暖警自掏腰包刻印換印鑑　協助領到生活費

基隆潮境海灣節6月魅力登場　五大「潮」主題等你來體驗

三連冠《遠見》評比五星首長　林智堅：要為新竹市帶來建設黃金時代

環境友善農業及生態監測　台東都歷部落重現水梯田美景

南韓名人堂傳奇女將看好安世英　「完全有機會在奧運成功」

NBA總冠軍戰／為多倫多盡一分力！　暴龍迷半夜放煙火吵勇士

爆「過夜生女」韓國瑜喊告　吳子嘉：今天請趕快去提告

兩袋「麻辣滷味」掛在車上！不到5分鐘全被偷　她爆氣PO文...吊出一堆苦主

華聞快遞／建設940個項目！廣州南沙今年將投入5770億元人民幣

教育部修「大學校長遴選辦法」　台大：規定太矯枉過正，但可接受

最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 　網友搶搭

下周油價走勢預測出爐　汽柴油每公升預估連二降

NBA冠軍戰／運彩最看好勇士4勝2敗奪冠　完全看扁暴龍

飛機迷朝聖新景點！「桃園機場2處觀景台」年底開放

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

旅客WiFi分享器遺落公車上尋..

林智堅三連冠遠見評比五星首長！

守護民眾行的安全　業者捐太陽能..

單身婦以為遇到真愛　 警攔阻詐..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

成大材料系教授開發全固態電池獲..

瘖啞人愁坐郵局　警掏協助領到生..

眾神齊聚　簽署優質宮廟行動公約

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

抗空污　台中港區已開罰2755..

福智基金會捐米　魏嘉賢贈感謝狀

石門百年梯田　種出嵩之穀粒

萬美玲：服裝儀容學校家長無所適..

「歇夏納涼音樂會」以唸歌為主題

更多熱門

相關新聞

父母逼兒「碰瓷」20多次　撞到頭顱骨折

浙江省寧波市一對父母為了賺錢強逼14歲兒子當「碰瓷黨」，要對方在搭三輪車時故意跳車，假裝摔傷向司機勒索，儘管這樣做會害兒子真的受傷，甚至曾撞到頭顱骨折，結果只讓對方在家休息10天就繼續上工，施以同樣手法多達20多次才終於被捕。

假經紀人誘宋讚養拍裸照　住處搜出其他人的

代購代售賺差價　發大財成肥羊　

購3萬遊戲點數遭警攔　男嚇壞：沒被詐騙

假「尹清楓」承辦檢座　詐男25萬遭阻

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

快訊／SJ前預備成員爆輕生

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

《木曜》五月天特輯出意外　泱泱大哭

大學教官偷吃馬尾陸生！摸腿深吻全曝光

幼兒園午餐突換三明治！2孩回家狂喊餓她氣炸

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面