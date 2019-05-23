陸籍無名快艇越界拒檢逃竄　馬祖海巡會同特勤雙艇圍捕帶案

▲ 大陸籍無名快艇越界拒檢逃竄，馬祖海巡會同特勤雙艇圍捕帶案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

近日馬祖海域較為平穩，且正值大陸休漁期漁船易心存僥倖至我國海域大肆捕撈。繼22日查獲越界抽砂船後，馬祖海巡隊與特勤快艇於23日持續執行海上掃蕩勤務，於北竿海域查獲無名大陸籍快艇1艘3人違規越界，馬祖海巡隊將人、船押回南竿隊部偵辦，將依「兩岸人民關係條例」對越界陸船予以重懲。

馬祖海巡隊福澳一號與特勤快艇607艇於23上午9時許執行勤務時，接獲十一巡防區雷情通報，於北竿三連嶼限制水域內，發現1艘無名大陸快艇，巡防艇立即前往查處，廣播要求停船受檢，該越界大陸快艇高速航行逃逸，福澳一號及特勤快艇立即實施緊追，於三連嶼外2.2浬處成功登檢該艇。

馬祖海巡隊立即調派線上巡防艇10029艇前往支援，並配合特勤快艇優勢警力將人船強力帶案，將依「兩岸人民關係條例」對越界陸船予以重懲，另為防制非洲豬瘟疫情進入國境，加強艇上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品，並實施檢疫除污後，將該無名大陸快艇及3名大陸漁民押返南竿隊部偵辦。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，自4月18日特勤快艇進駐馬祖以來，馬祖海巡隊已帶案5件、驅離多艘越界船舶，馬祖海巡隊表示，為守護馬祖海域海洋資源，本隊將持續執行「護永專案」，並配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。