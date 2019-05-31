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麻瓜福音！　《哈利波特》魔法課程電子書6月上線

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▲Pottermore將推出4本圍繞著霍格華茲課程發展的電子版故事書。(圖／翻攝自Pottermore官網）

Pottermore將推出4本圍繞著霍格華茲課程發展出來的電子版故事書。(圖／翻攝自Pottermore官網）

國際中心／綜合報導

英國奇幻小說《哈利波特》(Harry Potter)系列風靡全球，完結篇推出後歷經多年依然人氣不墜，進入魔法學校「霍格華茲」(Hogwarts) 甚至成為成為許多小朋友的夢想。

作者J.K羅琳(J. K. Rowling)與Pottermore出版社有鑑於此，為了滿足眾多麻瓜「更深入探尋魔法史」的好奇心，宣布在6月27日推出4本圍繞著霍格華茲課程發展的電子版故事書，讓眾多麻瓜興奮不已。

「英國圖書館展覽」(British Library exhibition)在前年推出《哈利波特︰魔法史》的有聲書，大受麻瓜歡迎，深受鼓舞的出版社因此乘勝追擊，推出相關的電子版短篇故事。

這套電子書的總名稱是《哈利波特：旅程系列》(Harry Potter: A Journey Through…)，內容包括《黑魔法防禦學的旅程》(Charms, Defence Against the Dark Arts)、《魔藥學的旅程》(Potions and Herbology)、《占卜與天文學的旅程》(Divination and Astronomy)以及《對神奇動物的照顧》(Care of Magical Creatures)等，

都是圍繞著霍格華茲四門學科發展出來的小故事。 不過這些故事並非由J.K羅琳親自撰寫，而是由Pottermore出版社的編輯人編撰；屆時將在各大網路平台以英、法、義等多種語言刊出。

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關鍵字：哈利波特,Harry Potter,J.K羅琳,J. K. Rowling

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