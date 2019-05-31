美F-35在天空畫「圓球柱狀圖」　基地發言人：意外

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美國亞利桑那州（Arizona）的盧克空軍基地（Luke Air Force Base）28日進行飛行訓練時，F-35戰機竟然在天空繪製一幅巨型的「圓球柱狀圖」，成為第一架在天空畫上男性生殖器的第五代戰鬥機，對此，空軍基地發言人海斯（Rebecca Heyse）表示，當時F-35戰機正在天上等待其他飛行員，才會意外畫出生殖器圖案。

That F-35 sky penis above Luke AFB? It wasn’t intended to be a sky penis, base says. New on @AirForceTimes: https://t.co/UTLKqmwnX3 pic.twitter.com/5mb4IeRebv — Stephen Losey (@StephenLosey) 2019年5月30日

根據Task & Purpose報導，海斯在接受訪問時表示，軍方已經看過在網路上傳播的相關照片，飛行期間沒有發生任何不道德或不妥的行為。他說，當天下午共有6架F-35戰機正在進行空對空飛行訓練，其中有2架戰機是扮演「藍天」（blue air），也可稱為友軍，另外4架則扮演「紅色」，也就是敵軍，然而，「藍色」戰機在等待「紅色」準備時，軌跡不小心畫出類似生殖器的圖案，其實很多人沒看到，網路上很多照片中都有「第3個垂直軌跡」。

然而，對於發言人的回應，許多網友並不買單，「不意外」、「之前也發生過類似的事」、「看得都尷尬了」，但也有網友持不同意見表示，「為甚麼我覺得像四分音符」、「不像生殖器啊」、「發現的人想像力太豐富」、「有點像水滴魚欸」。

對此，一名有擁有7年軍武資歷的記者斯爾德拉（Paul Szoldra）表示，事實上，美軍戰機在天空畫生殖器的次數相當頻繁，已經達到前所未有的數量。像是2018年4月，駐歐美國空軍（USAF Europe）的一名飛行員被質疑在德國畫GG的圖案，當時駐歐美軍司令發言人瓦倫西亞（Andrea Valencia）同樣表示，飛行員正在執行飛行訓練，並無惡意。

此外，在2017年底，美國海軍在華盛頓州奧卡諾根郡（Okanogan County）的演習過程中，一架EA-18G咆哮者電子作戰機（E/A-18 Growler）也曾在天空留下不雅圖案，被當地一名婦女投訴。值得一提的是，當時海軍不僅正式公開道歉，並指責該名飛行員行為不妥當，處以禁飛處分。