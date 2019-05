美F-35在天空畫「圓球柱狀圖」　基地發言人：意外

國際中心/綜合報導

美國亞利桑那州(Arizona)的盧克空軍基地(Luke Air Force Base)28日進行飛行訓練時,F-35戰機竟然在天空繪製一幅巨型的「圓球柱狀圖」,成為第一架在天空畫上男性生殖器的第五代戰鬥機,對此,空軍基地發言人海斯(Rebecca Heyse)表示,當時F-35戰機正在天上等待其他飛行員,才會意外畫出生殖器圖案。

That F-35 sky penis above Luke AFB? It wasn’t intended to be a sky penis, base says. New on @AirForceTimes: https://t.co/UTLKqmwnX3 pic.twitter.com/5mb4IeRebv