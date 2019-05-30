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恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用

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▲恩智浦半導體物聯網及安全解決方案總經理Denis Cabrol。（圖／恩智浦提供）

▲恩智浦半導體物聯網及安全解決方案總經理Denis Cabrol。（圖／恩智浦提供）

記者姚惠茹／台北報導

恩智浦半導體今天（30日）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）期間，展示五大最新情境應用解決方案，包括智慧音訊、汽車電子、工業與物聯網、智慧家庭、智慧零售，並主打雲端運算＋邊緣裝置的最佳化組合，攜手微軟合作開發的預測性維護邊緣至雲端機器學習解決方案。

首先恩智浦半導體物聯網及安全解決方案總經理Denis Cabrol表示，手機市場的飽和之下，物聯網將會在未來10年～20年蓬勃發展，其中以智慧家庭為例，所需要用到的裝置就有數十個，接著雲端的出現加速物聯網的發展，但是過度仰賴雲端，會有延遲性、隱私權的問題，因此搭配邊緣運算裝置，才是最佳化組合的混合型方案。

Denis Cabrol舉例，恩智浦與微軟合作開發的預測性維護的邊緣至雲端（Edge-to-Cloud）機器學習解決方案，就是針對Azure IoT用戶推出基於人工智慧與機器學習的異常檢測功能，並透過雙方優勢互補，整合恩智浦的離線機器學習功能與嵌入式處理以及微軟雲端專業知識來打造。

Denis Cabrol補充說明，這套解決方案採用恩智浦異常檢測工具箱（Anomaly Detection Toolbox），運用各種機器學習演算法，像是隨機森林（Random Forest）和簡易向量機（Simple Vector Machine；SVM），模擬設備的正常行為，並透過本地和雲端的組合機制，檢測異常行為，不僅可以降低雲端頻寬，還能保持完整的線上日誌記錄和處理能力，大幅降低成本。

恩智浦高成本效益的異常檢測解決方案，採用強大的感測器與高效能i.MX RT106C跨界微控制器（MCU）設計，運行頻率高達600MHz，能夠在邊緣節點即時收集和分析感測器資料，並無縫連接至Azure IoT Cloud，幫助客戶將資料傳輸到雲端，並在雲端把資料視覺化，運用功能強大的資料分析工具來訓練行為預測模型，以便在邊緣設備上進行部署。

▲恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲應用在智慧音訊，可達到逼真的槍聲，還能有震動的「觸覺」感知。（圖／記者姚惠茹攝）

同時恩智浦展示五大最新情境應用解決方案，其中智慧音訊方面，透過在恩智浦i.MX 8M應用處理器運行的Immersiv3D沉浸式音訊解決方案（Immersiv3D Audio），將恩智浦突破性的軟體與i.MX 8M Mini應用處理器相結合，在整合i.MX 8M Mini SoC的設備中支援Dolby Atmos和DTS:X，讓消費者在家中也能體驗極致的環繞音效。

▲恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲恩智浦i.MX 8QuadMax系列應用在汽車電子。（圖／記者姚惠茹攝）

至於汽車電子方面，恩智浦的i.MX 8QuadMax系列提供汽車駕駛最佳的電子座艙體驗，包含抬頭顯示、虛擬儀表以及車用資訊娛樂系統，還有恩智浦的工業與物聯網安全解決方案，包含Face ID、指紋辨識等安全系統，並和全球雲端服務商合作，提供物聯網以及機器學習的相關技術支援，為客戶打造最佳的工業及物聯網體驗。

▲恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲應用在智慧門鎖、門禁系統，不僅達到高效能、低成本，並著重在安全層級防護。（圖／記者姚惠茹攝）

恩智浦在智慧家庭/智慧建築方面，解決方案包含透過NFC技術來控制智慧門鎖，以及具臉部辨識功能的門禁系統，還有極致的視訊，以及音訊娛樂體驗，並在智慧零售方面，恩智浦透過RFID及NFC技術來創建智慧零售解決方案，包括電子價格標籤、可辨識真偽品牌與追蹤生產日期的智慧包裝、具會員互動功能的智慧運動鞋與球衣等產品，提供消費者和合作企業智慧化的情境應用。

▲恩智浦「雲端運算＋邊緣裝置」攻AIoT　COMPUTEX秀五大情境應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲恩智浦透過RFID及NFC技術來創建智慧零售解決方案。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：恩智浦,半導體,雲端運算,邊緣裝置,AIoT,COMPUTEX

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