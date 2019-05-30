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從警就是要保障民眾安全！勇警張景義：我還是會做該做的事

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▲刑事局長黃明昭慰問萬華開槍警張景義：你辛苦了。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長黃明昭慰問萬華開槍警張景義：你辛苦了。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警分局警員張景義6年前在西門町執勤，遇到拒捕的黎姓嫌犯開車逃竄衝上人行道，他喝令停車未果連開2槍示警，其中1槍擊中黎的腹腔，送醫不治。檢方卻將他依業務過失致死罪起訴；張一、二審均獲判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

張景義擔任萬華警分局漢中街派出所警員時，2013年在中華路處理民眾路倒案，正巧遇見新北警方追捕偷油的黎姓男子，黎先是開車衝撞警用機車，再飛車飆往西門町，他看到黎的轎車開上人行道，立刻取出配槍大喝「停車、下車」，卻遭到對方駕車衝撞，張員喝令停車連開兩槍，造成黎嫌中槍送醫不治。

30日下午，刑事警察局長黃明昭開記者會聲援，並對警員張景義表示：「還好當時時間比較晚一點，西門町街上沒有太多行人，沒造成額外的傷害」；張景義則強忍內心激動情緒說：「事情過了一定會激動點、所幸司法還我清白，經歷這六年、等到判決結果出爐，我總算心裡壓力小了點。」

▲警政署統計歷年全國警因公使用槍械致傷亡涉訟統計數據。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署統計歷年全國警因公使用槍械致傷亡涉訟統計數據。（圖／記者張君豪攝）

張景義說，歷經檢方起訴、上訴的纏訟過程，迄今總算撥雲見日；「心裡總算輕鬆了點、心裡的大石頭放下、壓力減輕不少」，被媒體問到如果再度遭遇同樣情況，他說「警察在現場處理案件，經常會遇到緊急危害，如果要保護民眾，我還是會選擇同樣的決定！」

「家裡蠻高興的、感謝各級長官、同仁的支持，也謝謝社會大眾的關心，要向蠻多人說聲謝謝的。」在官司訴訟期間，張家人不斷到廟裡上香祝禱、對此張景義笑稱，「鄉下人民俗風情，家人去廟裡求個心安，希望事情能順利落幕。也希望我能心安別想太多！」

張景義語重心長地表示，「從警的職責就是保障民眾安全和制止犯罪危害的發生，雖然經歷用槍糾紛有比較低潮、辛苦的地方，如果未來在犯罪現場要制止危害，我還是會做該做的事。也希望司法制度能夠支持基層正確用槍。」

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關鍵字：張景義,擊斃,用槍時機

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