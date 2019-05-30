走不出主站光環！YouTube遊戲頻道走入歷史　功能回歸主站

▲ YouTube Gaming應用程式確認於2019年5月30日下架 。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

為了遊戲實況直播而開發的「YouTube Gaming」平台，正式於今（30）日走入歷史，主因是大多數用戶仍然在YouTube應用程式上觀看遊戲影音，甚至不知道YouTube Gaming的用途。而YouTube Gaming關閉後，其內容都會回歸主站。

綜合外媒報導，YouTube Gaming於2015年推出，YouTube將其推廣為一種改善直播體驗的方式，並將不相關的內容與遊戲粉絲分開，還可以作為會員資格和黑暗模式等功能的測試平台。 但據Google說明，大多數用戶仍然在YouTube主應用程式上觀看遊戲影音，許多用戶甚至都不了解YouTube Gaming的用途。

早在2018年9月，Google即宣布計劃將YouTube Gaming與標準YouTube平台合併，並立即在兩個位置同時提供內容。Google在先前的公告中曾表示正在關閉YouTube Gaming，是為了將所有內容保存在同一個地方，且獨立的遊戲應用程式缺乏普及性。

如今，大多數用戶可能已經將遊戲串流和其他相關內容轉移到YouTube網站和應程式上，因為YouTube Gaming的功能在原始公告發布之時即開始遷移。

而YouTube Gaming的應用程式和網站，在5月30日正式停止運行，在網站連結上， 過去幾個月在gaming.youtube.com上一直有效的頻道頁面，會被重新定位到新的位址。

Google最初表示，這個獨立的產品會在2019年3月被淘汰，但該公司似乎錯過了截止日期，無論延遲的原因是什麼，這應用程式確實會在今日消失。

Google的服務頁面上有關YouTube Gaming的簡短說明如下：

YouTube遊戲應用程式將於5月30日消失，但您可以在YouTube主應用程式中找到所有您喜愛的遊戲視頻，網址為www.youtube.com/gaming。