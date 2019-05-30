警假扮「貪吃兒子」擊退詐騙集團　婦老本保住了

▲高雄三民二分局警方假扮婦人兒子，成功阻詐並保住錢財。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名婦人日前接到詐騙電話，對方表示網購連續扣款失敗，要她提供銀行帳戶以利扣款，婦人情急下報警求助，員警到場後看婦人神色慌張趕緊安撫，隨後詐騙集團又來電，員警順勢接起佯稱是婦人兒子，開始向對方「莊肖為」，對方要求銀行帳戶，員警無厘頭回答東西好吃，還想再訂，詐騙集團聽完的掛電話，婦人也因此保住錢財。

警方表示，三民二分局覺民路派出所於日前接獲民眾報案，表示自己在路上遇到詐騙集團，到達現場後發現曾姓婦人（58年歲）就站在大樓門外等待，因相當緊張且口角顫抖的向警方表示是她報案的，員警先請對方靜下後再作了解，原來婦人是接到假冒網路購物客服，佯稱付款錯誤連續扣款的詐騙老招，雖她半信半疑，但因為是第一次接到，且發現對方竟然有她詳細的個資，一時緊張擔心可能是真的客服人員，自己的存款會無故被扣走，才趕緊報案希望警方協助。

此時詐騙集團又打來，員警於是假扮婦人兒子，請對方再次述敘整個購物付款過程，過程中員警無厘頭的回答商品很好吃不但不需退訂還要加訂，使得電話那頭的詐騙集團人員惱怒，直接掛斷電話，婦人見狀後，才擺脫原本緊張煩惱的情緒，曾婦表示剛剛她一度緊張到手抖，甚至將反詐騙專線165，錯撥成168，幸好遇到熱心的員警，讓她感到相當放心了。