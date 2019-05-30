南市醫護理師做公益 　 一日「志工媽媽」關懷幼童

▲台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳節前夕，台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資，由台南嬰兒之家副執行陳惠鏡代為接受，中心也回贈感謝狀，感謝護理師愛心。

善牧基金會以多年社會工作專業實務及理念承接露晞業務，保護與接納新生命，善牧附設台南嬰兒之家，針對無法扶養嬰幼兒之未婚媽媽或其家庭，提供嬰幼兒安置，協助其生活照顧、護理保育、疾病就醫。

護理部主任洪秋霞表示，「幸福回饋」活動是護師節系列活動之一，也是端午節公益活動。以護理師服務、關懷的本質回饋社會，將愛的種子傳遞出去，給需要協助的人，也是給自己一份有意義的護師節祝福。

「幸福回饋」活動除募得9萬多元慰問金與善牧之家所需物資外，還有20位護理師擔任「一日愛心志工媽媽」，陪伴照護嬰幼兒，也協助清潔打掃工作。平日忙著照護患者的護理師抱著可愛天真的小朋友，都直喊「太療癒」，也準備嬰幼兒互動遊戲，以及歡唱兒歌，和小孩共度溫馨時光。