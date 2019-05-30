　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

南市醫護理師做公益 　 一日「志工媽媽」關懷幼童

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳節前夕，台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資，由台南嬰兒之家副執行陳惠鏡代為接受，中心也回贈感謝狀，感謝護理師愛心。

▲台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善牧基金會以多年社會工作專業實務及理念承接露晞業務，保護與接納新生命，善牧附設台南嬰兒之家，針對無法扶養嬰幼兒之未婚媽媽或其家庭，提供嬰幼兒安置，協助其生活照顧、護理保育、疾病就醫。

▲台南市立醫院護理部舉辦「幸福回饋一日愛心志工媽媽」活動，前往天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，擔任志工並致贈端午慰問金與物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

護理部主任洪秋霞表示，「幸福回饋」活動是護師節系列活動之一，也是端午節公益活動。以護理師服務、關懷的本質回饋社會，將愛的種子傳遞出去，給需要協助的人，也是給自己一份有意義的護師節祝福。

「幸福回饋」活動除募得9萬多元慰問金與善牧之家所需物資外，還有20位護理師擔任「一日愛心志工媽媽」，陪伴照護嬰幼兒，也協助清潔打掃工作。平日忙著照護患者的護理師抱著可愛天真的小朋友，都直喊「太療癒」，也準備嬰幼兒互動遊戲，以及歡唱兒歌，和小孩共度溫馨時光。

ET快訊
「聖母峰三寶」13天害死11人！專家：跟希拉瑞台階崩塌有關
網瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」脫口罩神正
騎士慘遭開門擊落！後方機車「輾頭」沒戴安全帽慘死

關鍵字：市醫,護理師,志工媽媽,幼童

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

升空囉！俯瞰宜蘭伯朗大道金黃稻浪　冬山熱氣球嘉年華6/8登場

南市醫護理師做公益 　 一日「志工媽媽」關懷幼童

台南施政滿意度調查六都第三　黃偉哲：感謝市民鞭策和鼓勵

長榮中學國中部「筍殼魚」躍龍門　榮獲台南市科展亞軍

台南市消防局「登高」競賽奪冠　郭信良頒獎慰問選手

軍公教「活越老領越少」　韓國瑜：政府無信影響非常大

霧臺鄉幸福巴士　再增1小巴提供4路線預約服務

蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

台南市議會退囤屋稅　市府堅持落實居住正義

朱走訪台南引爭議　高思博：不自省是黃偉哲作風

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

升空囉！俯瞰宜蘭伯朗大道金黃稻浪　冬山熱氣球嘉年華6/8登場

南市醫護理師做公益 　 一日「志工媽媽」關懷幼童

台南施政滿意度調查六都第三　黃偉哲：感謝市民鞭策和鼓勵

長榮中學國中部「筍殼魚」躍龍門　榮獲台南市科展亞軍

台南市消防局「登高」競賽奪冠　郭信良頒獎慰問選手

軍公教「活越老領越少」　韓國瑜：政府無信影響非常大

霧臺鄉幸福巴士　再增1小巴提供4路線預約服務

蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

台南市議會退囤屋稅　市府堅持落實居住正義

朱走訪台南引爭議　高思博：不自省是黃偉哲作風

性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼

大巨蛋都審失焦沒討論防災消防議題　遠雄怒：這就是刁難

快訊／苗栗泰安鄉男釣客落水　命危緊急送醫

午餐後昏昏欲睡？5招幫你破解...喝咖啡要選對時間！

非釘子戶搗蛋　江翠豪宅前金童玉女看板始作俑者揭密

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

地方熱門新聞

蔡育輝希望成功挑戰立委　黃偉哲..

軍公教活越老領越少　韓：政府無..

萬安演習高雄登場　大馬路瞬間真..

施政滿意度六都第三　 黃偉哲感..

台南市議會退囤屋稅　市府堅持居..

恆春巷弄名店「小時候滷肉飯」　..

長中「筍殼魚」躍龍門　榮獲台南..

南檢偵辦詐領汽車保險詐欺集團　..

台南萬安演習　鬧市老街都淨空

花蓮七星潭　列全台10大危險海..

端午連假免塞車打卡新據點　就在..

朱走訪台南引爭議 高思博說黃..

桃園移、警、海聯合大清查　成效..

黃敏惠攜手築夢者打造街舞之都

更多熱門

相關新聞

點滴沒了按鈴傻等10分鐘　護理師：我在喝水...他爆氣

一名人夫上午才在醫院喜迎三寶到來，下午卻被護理師氣到快飆髒話！原來是因為妻子的點滴沒了，他趕緊按服務鈴求助，沒想到過了10分鐘卻遲遲不見護理師人影，後來才碰上一名護理師向他表示「我去喝水」，讓他忍不住質疑，「喝水喝這麼久？灌肚猴喔？」但PO文曝光後，卻引發網友掀起正反論戰！

身體撐不住！護理師離職還得賠醫院6萬

胎兒無心跳…引產屍體變形傳哭聲

女護士慘遭病患襲胸　上司竟回…

孩出生比中指洩怨氣　爸：什麼鬼

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

PSY神隱認了現身YG社長酒席

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面