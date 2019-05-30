他坐高鐵遇名畫扒走1.3億「徐悲鴻招牌作」　結果只值900元

▲一名陸男聲稱自己徐悲鴻1.3億名畫被盜。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

一名大陸男子近日報警稱，在高鐵上被偷走了兩幅畫，他聲稱是徐悲鴻的馬畫，價值3000多萬人民幣（約新台幣1.3億元）。隨著警方調查，結果卻發生了「180度大轉彎」，畫作找回後鑒定，居然只值200元人民幣（約新台幣913元）。

據《澎湃新聞》報導，開往北京的T146次列車14日晚上7點多剛從湖南岳陽站開出，3號車廂李姓旅客突然報警稱，離開位子幾分鐘後回來一看，發現放在行李架上的兩幅「名畫」被人偷走了。李男說，「這兩幅畫是卷軸的，用長布條、塑膠紙層層包裹，可不是一般的畫，是徐悲鴻的馬畫，是自己剛從長沙一個朋友高價買來的，價值3000多萬。」他從南昌上車後，便將畫放在了座位上方行李架上。

周邊旅客反映，列車停靠岳陽站時，坐在失主對面的一名身穿淺紅色T恤的小夥子將畫拿下了車。還有旅客指出，這個嫌疑人身上有「花」型紋身。經過警方調查，4個小時後將王姓嫌疑人逮捕，並發現畫作兩幅。

王男交代，自己坐在李男的對面，無意聽到他和親戚朋友打電話，說剛買了兩幅名貴字畫，價值不菲，便起了貪念。不過，令人啼笑皆非的是，隨後警方對畫作進行鑒定，估價這兩幅只是仿徐悲鴻畫作，發現僅值200元人民幣。

目前，案件正在進一步調查中。警方表示，一旦確認為引起警方重視而故意虛構價值，將予處罰。