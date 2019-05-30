2019高校畢業歌票選／港明高中《致，我們》



《致，我們》

作詞：傅筠、林鈺軒、李騏亦、吳亮誼楊涴婷

作曲：傅筠、林鈺軒、李騏亦、吳亮誼楊涴婷、施竣耀

演唱：傅筠、徐培鑫

創作理念：

想把高中三年的回憶化成一首歌讓所有畢業生能永遠記得這份感動，歌詞內容以港明高中的特色為理念，目的在於能引起畢業生共鳴，將在港明這些點滴，永遠放在心中。

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歌詞：

有笑有淚的操場 我們曾經的瘋狂

這一天 我們分離 獨自把回憶留在心底

親愛的你是否還記得 那股腦海中的悸動

每一個 怦然的瞬間 師長們溫柔的面容

在這個無法回頭的叉口 用盡所有的淚和汗

熟悉的街和喧鬧的長廊 指引我們邁向前方的路

玻璃窗 座位旁 我們曾並肩的椅上

曾迷惘 曾徬徨 想翻過綠色圍牆

回憶起 舊時光 我們在彼此身旁

這最後 的日常 想和你一起大聲唱

依然敲起的鐘響 如今我們已散場

回憶 化成勇氣 無論有多少的阻擋

親愛的你是否還記得 那些年未完成的夢

不管有多少的困惑 那些點滴放在心中

在這個無法回頭的叉口 用盡所有的淚和汗

熟悉的街和喧鬧的長廊 指引我們邁向前方的路

玻璃窗 座位旁 我們曾並肩的椅上

曾迷惘 曾徬徨 想翻過綠色圍牆

回憶起 舊時光 我們在彼此身旁

這最後 的日常 想和你一起大聲唱

跨越了曾文溪遠 度過了層層關卡

就像朵堅忍的花 現在終於要綻放

上課抄寫的筆記 練習不完的習題

放學後離去的背影 即將變成回憶限定

晚自習和西港夜市 可愛可恨的老師

奔向球場了幾次 今天我一直想這些事

就算你在水一方 甚至是跌倒受傷

快要忘了微笑 請記得我們的夢想

玻璃窗 座位旁 我們曾並肩的椅上

曾迷惘 曾徬徨 想翻過綠色圍牆

回憶起 舊時光 我們在彼此身旁

這最後 的日常 想和你一起大聲唱

啦啦啦～～～（副歌旋律）