2019高校畢業歌票選／家齊高中《分針追到時針之前》



《分針追到時針之前》

作詞：林季賢、鄭惠方

作曲：曾俊瑋、林佳慶

演唱：施岱青、邱涵媜

創作理念：

當分針追到時針，歲月已追到青春，在漸行漸遠的間隔，我們坐上背道而馳的列車。

我嘗試接續，但指針運行不會終止，最終的相遇，是結束也是開始。

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歌詞：

時光的影子漸漸拉長

黑板仍倒數夢想

座位前後模糊的身影

消失在 午後鐘聲的迴盪

在 指針間

成長的離別宴會悄悄結尾

面對面 笑顏已成紀念

再背對背 細數年少心願

想要在 分針追到時針之前

與你 盯著時間提早交卷

回放 充滿汗與淚水

互看對方不順眼 的瞬間

想要在 分針追到時針之前

重現 蠟燭紙杯閃亮星夜

就讓 我把心願改寫

趕在離別那一天 來之前

凍結時間

在 指針間

成長的離別宴會悄悄結尾

面對面 笑顏已成紀念

再背對背 細數年少心願

想要在 分針追到時針之前

與你 盯著時間提早交卷

回放 充滿汗與淚水

互看對方不順眼 的瞬間

想要在 分針追到時針之前

重現 蠟燭紙杯閃亮星夜

就讓 我把心願改寫

趕在離別那一天 來之前

凍結時間

當 想起要 留下些紀念

但 資料夾 有太多毛片

我 來不及全預覽一遍

我要怎麼去剪

或許在 僅存幾個刻度之間

沒有 剩下太多空間改變

如果 我們都要向前

鬆了齒輪的擺錘 誰去旋

當我們 肩並肩在紅毯上面

發覺 我還不想要說再見

如果 還來得及後悔

我願用夢境的甜 換時間

在追到時針之前

La~*43

我們畢業了