2019高校畢業歌票選／家齊高中《分針追到時針之前》

《分針追到時針之前》
作詞：林季賢、鄭惠方
作曲：曾俊瑋、林佳慶
演唱：施岱青、邱涵媜
創作理念：
當分針追到時針，歲月已追到青春，在漸行漸遠的間隔，我們坐上背道而馳的列車。
我嘗試接續，但指針運行不會終止，最終的相遇，是結束也是開始。
歌詞：
時光的影子漸漸拉長
黑板仍倒數夢想
座位前後模糊的身影
消失在 午後鐘聲的迴盪
在 指針間
成長的離別宴會悄悄結尾
面對面 笑顏已成紀念
再背對背 細數年少心願
想要在 分針追到時針之前
與你 盯著時間提早交卷
回放 充滿汗與淚水
互看對方不順眼 的瞬間
想要在 分針追到時針之前
重現 蠟燭紙杯閃亮星夜
就讓 我把心願改寫
趕在離別那一天 來之前
凍結時間
在 指針間
成長的離別宴會悄悄結尾
面對面 笑顏已成紀念
再背對背 細數年少心願
想要在 分針追到時針之前
與你 盯著時間提早交卷
回放 充滿汗與淚水
互看對方不順眼 的瞬間
想要在 分針追到時針之前
重現 蠟燭紙杯閃亮星夜
就讓 我把心願改寫
趕在離別那一天 來之前
凍結時間
當 想起要 留下些紀念
但 資料夾 有太多毛片
我 來不及全預覽一遍
我要怎麼去剪
或許在 僅存幾個刻度之間
沒有 剩下太多空間改變
如果 我們都要向前
鬆了齒輪的擺錘 誰去旋
當我們 肩並肩在紅毯上面
發覺 我還不想要說再見
如果 還來得及後悔
我願用夢境的甜 換時間
在追到時針之前
La~*43
我們畢業了