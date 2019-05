打好日系女孩風格的基礎，就從日牌Kastane的春夏系列開始

以休閒、自然、軍風為題所設計的單品可以自在地與時下的流行共同融合出個人風格,希望女生可以在「Kastane」找到與心情配合的服裝是「Kastane」的品牌理念。模糊了年齡與性別的中性服飾讓造型有更多發展空間,每一季「Kastane」的發表都讓人可以繼續在穿搭中感受到的不停歇的樂趣。

基礎的日系女孩形象是 Kastane 一直以來主打的風格,利用衣著打造出造型的層次性與透明感就是日系表現的首要條件。除了提供基本版型的單品可以活用之外,巧妙地將流行元素結合以打造個性穿搭都是 Kastane 的季節重點。延續長久以來街頭感混搭風格,Kastane 2019 春夏依然以休閒女孩印象的單品為大宗展開發表。

Kastane 2019 年的春夏系列以 STORY of OUR MANY life 為題,透過度假感的場景與兩位扮演好友的模特兒詮釋出全新季節的形象照片。多款休閒感的 Logo Tee 改以削肩、寬袖、V 領的剪裁呈現,輕鬆日常的衣著感之餘又添上了溫柔女孩的氣質,相當適合與可愛感的裙裝相搭。而呼應春夏兩季帶給人的清爽氛圍,透膚、洞洞、印花面料以及V領罩衫、背心等版型都完整詮釋出俏麗日系女子的造型風範。

Photo:Kastane

