2019高校畢業歌票選／武陵高中《舵》

《舵》

作詞：許皓筌

作曲：許皓筌

演唱：許皓筌/楊絮甯

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創作理念：

青春是一段航行

每個人都是冒險家

舉目皆藍

而心也在尋找一個渡口

如果那是一趟必然的旅行

那我說我們都得不戀棧的啟航、深刻的漂流、最終輕輕地靠岸

擁抱所有的美好與絕望

歌詞：

路上有著太多迷惘

妄想尋找一個永恆的夢想

我追逐著光

仍還不想倒下

緣份搭起羈絆的筏

餞別後離岸漂泊闖蕩

停泊到啟航 得有多少成長

足以承載青春的重量

生命的渴望隨海浪拍打更加堅強

自由的芬芳隨風而拂過散落遠方

我們的篇章寫滿了未來的模樣

昂首闊步地張望

來回奔波

煉為更成熟的你我

迷津中每一次顫抖

都有相同溫柔值得我們深深感受

就算我們只有片刻的相逢

在這偌大無盡的宇宙

帶著越搓越圓的夢

慢慢走

摸索著天空的盡頭

恣意任由情緒匯成了河流

你我的輪廓

倔強也更閃爍

繪出了美麗與哀愁

任由時光它咆哮嘶吼

就算我最後終將一無所有

至少讓我保留這份感動



來回奔波

煉為更成熟的你我

迷津中每一次顫抖

都有相同溫柔值得我們深深感受

就算我們只有片刻的相逢

在這偌大無盡的宇宙

帶著越搓越圓的夢



指向無邊的藍

如果我不曾出發又怎麼能洞悉前方

擁抱僅有的無與倫比的年華

踏著風飛翔

來回奔波

煉為更成熟的你我

迷津中每一次顫抖

都有相同溫柔引領我們義無反顧地衝

但別忘了我還在身後

這趟旅程終究得分手

帶著彼此的回憶雋永

