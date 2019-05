2019高校畢業歌票選／西苑高中《我們，我們》

《我們,我們》

作詞:曾皇凱、蔡孟佑

作曲:孫名妤

演唱:孫名妤、屈恩霆、魏育斌、曾皇凱

創作理念:

這首歌帶著不捨卻洋溢著祝福,祝福能帶著彼此贈與的勇氣、撇除外人的眼光,成就更好的我們,我們。

歌詞:

擔心著理想漸漸遺忘

不需要徬徨

害怕那未來讓人失望

不需要逞強

幼稚的我們 歡笑打鬧中忘了

流逝的時光

青澀的我們 懵懵懂懂思考著

未來的模樣

凍結這瞬間 按下快門永遠封存

我們之間的過程 是最無可取代的

看著你雙眼 期待對未來的可能

步上旅程 尋找最美好的我們

鬆開手 繫著夢 我們放出氣球

未來充滿疑惑 為此奮力一搏

這三年尋找了多久象徵你的歸屬

但畢業鐘聲也沒閒著它忙著催促

決定該往的方向就昂首闊步

劇情不到結尾 是續集不是落幕

惦記的畫面再掛念也不再停留著

偶爾會乍現 記得我們怎麼形容呢

幼稚的我們 歡笑打鬧中忘了

流逝的時光

青澀的我們 懵懵懂懂思考著

未來的模樣

凍結這瞬間 按下快門永遠封存

我們之間的過程 是最無可取代的

看著你雙眼 期待對未來的可能

步上旅程 尋找最美好的我們

那令人百思不得其解的排列組合

難解得像青春從何作答才會符合

它倒數著你在球場上最後一次轉身過人

你會不捨那伴隨你的蛻變過程

別擔心時間的追擊 未來誰缺席

你們給我過的 陪我走的 那些它從不歸零

Don’t be what they made you

把他人眼光撇除

就現在 朝未來邁開你的步伐追逐

凍結這瞬間 按下快門永遠封存

我們之間的過程 是最無可取代的

看著你雙眼 期待對未來的可能

步上旅程 尋找最美好的我們

永遠記得 記得那些年的我們