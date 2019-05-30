2019高校畢業歌票選／北市中正高中《築夢》



《築夢》

作詞：李岱君 李庭瑀 張維仁 蔡語恩 賴俊毓 簡詩涵

作曲：黃士軒 曹博鈞 林平昀

演唱：葉佳歆,麥朝瀚,鄭鈺龍,朱淳仁,張維仁,簡詩涵

創作理念：

「因為有夢，使得我們繼續往前」

有夢，就作吧！ 我們都擁有作夢的權利

從最初踏進洛城門口的自己，一步步的將夢想築起，哪怕曾經跌倒，有過徬徨

即使分離，我們依舊在世界的每個角落，作著當年許下的夢

高中三年，也因為有了彼此，夢才得以前進

請繼續往下閱讀...

歌詞：

曾 跌跌撞撞 承載著 歲月成長

當 回憶過往 黑板上 寫下瘋狂

懷抱理想的從前

轉瞬間 過眼雲煙

為什麼 長大後卻不再往前

找不到心中 期盼

總以為嬉笑打鬧的時光

是永不完結的日常

遲來那段 放學的喧嘩

倒映的夕陽 不再徬徨

站在旅途的起點

青春未完的詩篇

不回頭 帶上彼此的信念

無畏風雨的 往前

總以為嬉笑打鬧的時光

是永不會完結的日常

遲來那段 下課後的喧嘩

倒映的夕陽

記著那載滿回憶的昨天

我們離別前那些思念

緊握彼此 曾留下的眷戀

告別的那天 別說再見

牽起身旁的手 別走丟

讓我們 等到霧都散後

抬起頭 渴望著 那一片天空

我都在那

別害怕 成為嚮往的輪廓

總以為嬉笑打鬧的時光

是永不會完結的日常

遲來那段 下課後的喧嘩

陪伴在身旁

記著那載滿回憶的昨天

我們離別前那些思念

緊握彼此 曾留下的眷戀

到了這一天 說聲再見