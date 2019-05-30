2019高校畢業歌票選／安康高中《綻放》

《綻放》

作詞：林子皓、蔡幃群、陳品亘、陳子傑、林旻聖、林昱成、歐陽苡蓁

作曲：張庭碩

演唱：蔡幃群、陳子傑、歐陽苡蓁

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創作理念：

這三年來發生了多少事

問問自己真的記得多少事

這次是真的要走了

我會帶著這份回憶

更用力的在未來闖蕩

期待與你相遇在同一片天空下綻放

歌詞：

這次是真的要走了 你想說什麼呢

何不讓彼此找回 那份快樂

試著解開心裡的結 沒有誰錯誰對

黑暗中是你曾經指引我 向前走

有多少苦痛襲捲著我 你陪我度過

回憶的點滴 注進了腦海裡

有多少汗水一起揮霍 享受著成果

分隔兩地後 不要忘記我



用盡全力去闖蕩

別畏懼前方阻擋

牢記此刻的模樣

追逐夢想

用盡全力去飛翔

記得抬頭能看得見同一片天空

我們一同綻放

這次是真的要走了 你想說什麼呢

何不讓彼此找回 那份快樂

試著解開心裡的結 沒有誰錯誰對

黑暗中是你曾經指引我 向前走

有多少蜚語你我對立 封閉了自己

時間的推移 拉近彼此距離

有多少回憶烙印心底 捨不得抹去

分隔兩地後 不要忘記我

用盡全力去闖盪

別畏懼前方阻擋

牢記此刻的模樣

追逐夢想

用盡全力去飛翔

記得抬頭能看得見同一片天空

我們一同綻放

還記得曾經踏進第一步

在這陌生的環境

還記得與你們的每一幕

在這溫暖的大家庭

但我必須邁進 離開Ｍy Crew

但這不是結束 我知道你會哭

別怕離開

十年後依然記得你眉目

記得叛逆時的勇氣

依然如故當我兄弟

我把愛情跟友情和親情做了個總集

同級生把握所有機會

就一聲恭喜畢業

La La La…

用盡全力去闖盪(La La La)

別畏懼前方阻擋(La La La)

牢記此刻的模樣(La La La)

追逐夢想(La La La)

用盡全力去飛翔(La La La)

記得抬頭能看得見同一片天空(La La La)

我們一同綻放

