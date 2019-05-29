同是淪落人！女街友慘死公園草叢　地產才俊流浪漢涉案

▲女死者赫倫還沒成為天涯淪落人之前的清純模樣。（圖／維多利亞州警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名25歲女街友日前被發現在皇家公園的草叢中遭毒打至死，警方在上周日(26日)火速逮捕捕一名懷疑涉案的27歲男子，他因謀殺罪名遭到起訴，周一(27日)出庭受審。

嫌犯哈蒙(Henry Hammond)居無定所。據了解，他擁有3個不同身分的臉書帳號，當中顯示他本是出身良好的地產業青年才俊，卻因為染上毒癮導致精神失常，最後竟淪落街頭。

女死者赫倫(Courtney Herron)出身美滿家庭，本來有大好前程，卻也因為染上毒癮，從25起就成為街友，再也無法重新振作。 赫倫的女性友人指出，赫倫死前約兩小時曾留言說她跟哈蒙一起離開派對。警方循線追查，終於逮捕嫌犯。

赫倫的屍體上周六清晨被兩名遛狗人士發現，她身上有多處遭毒打的痕跡。死者有濫用藥物和精神健康問題，不過一直都有尋求協助，在街友之間人緣頗佳，她的友人和當地不少居民都前往案發現場放上鮮花悼念。

赫倫除屍地點，跟去年6月12日著名搞笑藝人狄克森(Eurydice Dixon)被姦殺的現場王子公園(Princes Park)相距不遠，讓當地居民更加擔心該地區的治安問題。相關報導及更多照片請看這裡