美甲店打烊持續「發大財」　化身天九牌賭場大賺抽頭金

▲高雄市警局再度破獲地下賭場。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

「發大財」話題正夯，高雄一間地下賭場以美甲店作為掩護，白天正常營業，一到晚上就成了天九牌的職業賭場，高雄市警局靖紀小組收到線報後，與三民一分局共同偵辦，發現賭場營業時間從午夜12點營業到凌晨5點，偵辦警方經跟監埋伏多日後，見時機成熟前往賭場逮人，一舉將賭場主持人、員工、賭客等28人逮捕。

警方表示，市警局督察室靖紀小組日前探訪得知，有天九牌職業賭場藏匿於美甲店內，利用夜深人靜附近商家歇業休息的空檔營業，藉此掩人耳目並規避警方查緝，聚賭時間為午夜12點到到凌晨5時結束。

▲賭場查扣的賭資與賭具。（圖／記者洪正達翻攝）

偵辦警方經多日的蒐證後，日前半夜持搜索票，會同大批員警前往查緝，由於事前已勘查地形，決定從賭場的前後門同步包抄突擊，當取締警力進入後，賭場內把風人員見事跡敗露，本想以雙臂抵擋警方進入，仍不敵訓練有術的員警，賭客們見警方攻入時來不及落跑，只能乖乖束手就擒。賭場主持人黃姓男子想藉美甲店做為掩護，以經營天九牌賭場抽頭營利，準備大發財，仍逃不過警方法眼。

靖紀小組與三民依警方在賭場查扣抽頭金2千450元、賭資20萬2千元、以及膠質天九牌、骰子、計時器、押寶盒等各式賭具，全案共查獲嫌疑人28人，訊後賭場主持人黃男及蘇姓員工等2人，依賭博罪送辦，其餘賭客26人則依社會秩序維護法裁罰。

▲白天是美甲店，午夜就化身職業賭場。（圖／記者洪正達翻攝）