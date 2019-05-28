五酒桶山開發敷衍？　桃議員、官員議堂互槓「辭職下台」

▲為五酒桶山開發，市議員褚春來和工務局長黃治峯互嗆。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市蘆竹區「五酒桶山」是蘆竹人登山運動和休閒的重要景點，曾擔任蘆竹區長的市議員褚春來，28日在市政總質詢火力全開，抨擊「五酒桶山開發只是敷衍性交代」！針對「1000萬元要做2公里步道？」議題與工務局長黃治峯激辯，褚春來嗆聲「沒有辦法做就辭職下台」，「我用議員的政治生命跟你賭」，雙方唇槍舌戰，火藥味十足！

褚春來表示，身為前蘆竹市長及區長，他覺得不管是蘆竹人或南崁人都需要建設或被關心，市長鄭文燦再度蟬連市長，在蘆竹均大贏對手1萬到近兩萬票，但蘆竹區的大型建設，很多在升格之前蘆竹已完成規劃，並編列相對等經費。

▲蘆竹區「五酒桶山」是蘆竹人登山運動和休閒的重要景點。（圖／褚春來提供）



談到蘆竹的五酒桶山公園開發，褚春來認為鄭文燦對不起蘆竹區民！因為，五酒桶山徵收10公頃，開發部分不到1公頃，所有的設施，只是對蘆竹敷衍性的交代。他強調，在未升格以前蘆竹就編列了4億7500萬元配合縣政府開發，現在市政府經費大約1億，結果設施都沒有符合民眾的需求。

針對五酒桶山第一次步道工程，褚春來質疑，市府以不到1000萬元的經費，要如何開闢2公里的步道？工務局長黃治峯回應「山上公園開闢要維持生態，而且因為坡度問題，15公尺道路無法施作」這句話惹惱了褚春來，因為坡度沒有辦法動工笑死人，他直指「如果沒有辦法做，你（黃治峯）辭職下台」，「我敢用議員的政台生命跟你賭，你敢不敢？」

針對褚春來辭職下台說法，黃治峰不甘示弱，回嗆「可以」，他要褚找到任何一家顧問公司，按照原來的都市計畫來規劃，「因為路就是做不起來」，雙方你來我往，場面相當火爆。