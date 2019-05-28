村霸5天連殺5人　曾開「死亡名單」揚言殺光

▲湖南省邵陽市洞口縣黃橋鎮「惡霸」張居遷5天內連殺5人。（圖／翻攝自洞口縣公安局官方微信）

大陸中心／綜合報導

湖南省邵陽市洞口縣黃橋鎮「惡霸」張居遷5天內連殺5人後逃逸，連小孩都不放過，引發當地人心惶惶，28日他被發現在武岡市銅盆村一間廢棄房屋內服毒自殺，經警方確認已死亡。

據當地村民表示，現年56歲的張居遷是當地村霸，曾多次欺負周圍許多村民。此前他還曾因犯盜竊等罪4次被逮捕。

5月21日下午5點50分左右，張居遷在邵陽市洞口縣黃橋鎮車塘村委門口與張姓村民因為瑣事引發衝突，隨後殺害對方後逃走。25日晚間10點20分左右，張居遷在東林水庫附近再次作案，殘忍殺害劉姓夫婦和他們年僅5歲的孫女、7歲的孫子。據曝光，這家人此前曾與他有過節。

有知情人稱，張居遷第一次殺了人後，就想乾脆多殺幾個人，把跟他有仇的殺光，還特意列了一個名單。

洞口縣公安局曾多次發佈懸賞通告，最後一次還將懸賞金額從最初的人民幣2萬元（約新台幣9萬元）調整為10萬元（約新台幣45萬元）。另外，當地還出動兩千名軍警封山圍捕他。

據《紅網時刻》報導，警方經過多天地毯式搜捕，今日（28日）發現他在武岡市銅盆村一間廢棄房屋內，已經服毒自殺身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；

生命線協談專線：1995