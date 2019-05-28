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強逼情侶「車行活春宮」…冰塞內褲餵狗屎　新北7煞起訴！

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▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲簡姓男子不滿情侶沒將小孩照顧好，竟糾眾圍毆凌虐，還強迫在眾人面前發生性行為。（示意圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市一名24歲簡姓男子，因為不滿友人阿明、小美（均化名）沒將簡男女友的小孩照顧好，竟夥同經營機車行的20歲李姓男子等7人圍毆凌辱2人，不但逼阿明吞狗屎，還強逼2人當眾性交，事後又在網路上散佈凌虐影片。新北地檢署今依加重強制性交等罪嫌，將李男、簡男等7人起訴。

檢警調查，簡男及其女友日前將1歲半的幼兒託付給情侶阿明和小美照顧，結果2人將幼兒帶到海邊戲水後，孩子身上卻出現不明淤青、水泡等，引發簡男與其女友不滿。

4月7日凌晨，簡男夥同經營機車行的李男等多名成年人，以及另外數名未成年少年，藉故將阿明拐到機車行中，拉下鐵門後不由分說就將其痛毆一頓。隨後，眾人又強行將冰塊倒入阿明內褲，恫嚇他「掉1顆打5下」，隨後持熱融膠條暴打打阿明，又用菸頭燙他頭部、背部等。

更令人髮指的是，簡男、李男等人又用筷子狗大便強逼阿明吞下，逼迫他吃檳榔渣、點燃的香菸的物體，並命令他趴在地上舔菸蒂，甚至還在旁戲謔「好吃嗎？」此外，眾人透過視訊要阿明下跪向幼兒的母親道歉，最後利用膠帶將阿明綑綁後，以筷子插入他肛門凌虐。

同日上午6時左右，眾人又把小美帶到車行內，逼迫阿明與小美當眾脫衣性交。小美嚴詞抗拒，簡男卻持武士刀、折疊刀等作勢傷害，恐嚇「你再不脫，我就真的拿刀插你」。旁人不但在旁嘻笑起鬨，甚至拿出手機播放色情影片給阿明觀看，強迫他起「生理反應」。

阿明因為緊張和壓力無法勃起，眾人又拿不明噴霧和機油潑灑在他下體；小美不堪眾人凌虐，只好跨坐在阿明身上，當場為阿明口交後，眾人才罷休。其中一名年僅19歲的陳姓女子，事後還將強拍的猥褻影片上傳至臉書社團散播。

事隔不到1周，李男、簡男等人4月12日又藉故把小美帶到車行圍毆，打得她遍體鱗傷，還搶走她身上500元現金，並強逼她簽下31萬元本票。小美、阿明不堪受辱而報警，檢警偵辦後鎖定李男、簡男和另外5名犯嫌。簡、李等7人應訊時雖避重就輕，否認犯行，但檢方並不採信，仍依強制性交罪等罪嫌將他們起訴。未成年人則移送少年法庭審理。

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關鍵字：強制性交

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