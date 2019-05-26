婦遇蜂螫休克倒家中　醫線上指導救護員施打腎上腺素成功搶救

▲69歲林姓婦人遭蜂螫休克，透過醫療指導醫生線上指導林高級救護技術員施打腎上腺素後，送醫救治後無大礙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局救災救護指揮中心於5月25日下午2時59分，接獲民眾報案指稱台南市永康區富強路1段有人遭遇蜂螫需要救護，救護員發現69歲林姓婦人遭蜂螫休克，透過醫療指導醫生成大林志豪醫生線上指導林高級救護技術員施打腎上腺素後，送成大醫院救治後無大礙。

消防局指出，救災救護指揮中心派遣保西分隊救護車馳往現場救護。到達現場後救護人員隊員林昭逸（EMT-P）、宋致昇（EMT-2)）現69歲林姓女子患者昏倒家中、呼叫無反應，經詢問家屬，家屬表示患者25日下午2時左右，在田裡工作遭蜂螫，由家屬攙扶回家後昏迷，同時救護人員發現他的左手有明顯蜜蜂螫咬傷口，立即評估生命徵象發現意識昏迷、全身盜汗、呼吸喘、血壓83/54（mmHg）、脈搏121（分/次）。

▲保西分隊救護車馳往現場救護，隊員林昭逸（左）、宋致昇，成功搶救林姓婦人。（圖／記者林悅翻攝）

家屬向救護人員表示，林姓女子是第1次遭蜂螫傷，救護人員依患者生命徵象及平時所學懷疑為急性過敏休克反應，立即將患者搬運上救護車，救護人員隊員宋致昇車上初評意識昏迷、呼吸喘、血壓低、心跳快，給予氧氣治療面罩為改善，改以BVM（袋瓣罩甦醒球）；救護人員隊員林昭逸立即以無線電回報救指中心，請求線上醫療指導，由指揮中心護理師聯繫並告知醫療指導醫生成大林志豪醫生現場狀況，經醫療指導林醫師線上指導林姓高級救護技術員，施打腎上腺素肌肉注射並儀器檢測生命徵象；林女在送醫途中給藥後幾分鐘症狀已改善、恢復意識，後送到成大醫院做檢查，休養後無大礙。

台南市消防局局長李明峯指出，保西分隊首次遇到因生物螫咬導致急性過敏反應的救護，並且透過無線電回報救指中心請求線上醫療指導施打腎上腺素肌肉注射，讓病患得以得到妥善的照料，使這次救護在關鍵時刻發揮最大效益得以拯救生命。救護業務占消防員工作的8成，落實紮實的訓練，是體現市長做的更好，過的更好的表現，救護員時時將市民的生命救護責任，放在心上。