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【瑪法達談星】十二星座05.22～05.28運勢！水瓶大出鋒頭　處女事業斐然

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【瑪法達談星】十二星座05.22～05.28運勢！水瓶大出鋒頭　處女事業斐然

夏日暑溽濕熱襲人，水星、太陽連袂轉進雙子座的「雙子座之月」登場，對應近幾週來全球財經震盪的「金星／天王星合相」效應正式落幕的本週，金牛座之月結束，大環境氛圍將完全以雙子座調性為主軸。雙子座象徵在動盪與未知中的行旅、驛動、學習、溝通、彈性、多元、機靈、聰慧與世故。隨時以極高敏感度快速學習、快速融入與快速收成的「速食哲學」抬頭。

唯一的較大星象事件是：5月22日的喜兆－「火星／天王星六合」。變動總是來得又急又快、撼動人心，改變過程雖然痛苦，打掉重練反而更堅固。

請繼續往下閱讀...

財經方面，財星仍停金牛座（累積財富）且「財星金星／天王星合相」效應淡出的本週，上述效應常見意外變數擾亂財經表現的可能性大減，取代的是雙子座調性較常見的資訊誤判、捕風捉影或危機潛伏，股匯市表現也多浮動修正。如無適當風險控管，快速停損停利，紙上富貴將轉眼化成泡沫。

就個別星座而言，星象氛圍與上週相較並無太大差異的本週，大環境相對平淡，並無重大困厄或飛來喜訊，幾乎全數星座都在相對順遂期。運勢冠軍王落在水瓶座，將站上浪頭，以霸主或明星架勢大出鋒頭。理論派難得出現高效行動力，言出必行，頗有建樹。

好運第二的是守護星與太陽甫同時進駐本命宮，成就動機強烈，自信強度、好評聲量與社會滲透力都很出色的雙子座；運勢第三的是事業成績斐然、攻頂有成的處女座。守護星與太陽進駐事業宮帶來氣勢與機運的雙重提振，魚躍龍門、發跡崛起、實現志業等夢想成真就在不遠。

星座排行
  1. 水瓶座：強棒出擊、高潮迭起、日正當中（聚焦最多）
  2. 雙子座：呼風喚雨、領銜請纓、獨當一面（氣勢最盛）
  3. 處女座：游刃有餘、獨占鰲頭、鴻運當頭（事業最旺）
  4. 天秤座：遇強則強、峰迴路轉、貴在遠方（潛力最大）
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★　
  • 事業運：★★★★☆

（☆為0.5分，★★★★★為滿分）

牡羊座、獅子座、射手座，本週（05.22～05.28）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

福至心靈，神來之筆。節奏匆忙而緊湊的這段日子，腦力、行動力都需以高速、多核心同步進行。速度決勝負，對焦精準更是常勝祕訣。正值年度創作靈感、原創想像與人際魅力高峰期，走在帶動風向或潮流的領先群組，身邊多貴人。驛馬星動，各式小考順利過關。事業一職多功、一心數用兼顧，有驚喜。投資中紅心。愛情是心情繽紛。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

廣結善緣，人各有志。守護星坐鎮「朋友宮」加持的這段期間，彷彿人型磁鐵，人際魅力、粉絲號召或網紅潛力直逼年度之最。只是，成也人氣、敗也人氣，切記近朱者赤、近墨者黑。事業團隊新添生力軍帶來火力支援，但也帶來包袱或爭議，需要概括承受。合則兩利、分則兩敗，宜寬容包容、異中求同。財運平平。愛情是若無似有。

♐射手座（11月22日至12月21日）

雙劍合璧，所向披靡。夥伴關係發揮互補與助攻威力的這段日子，某新近結盟合作帶來關鍵致勝籌碼。缺弱補強、相得益彰，沒有單打獨鬥的條件。事業得良師益友並肩作戰，資源流通、互補長短，得以最佳組合型態在競爭激烈賽事搶下幾勝。某私下交易、爭取機會，最終順利出線有望。錢運看好，募資、貸款順利。愛情是流連幸福。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（05.22～05.28）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

欲速不達，靜待晨曦。短暫轉進生涯怠速期的這段日子，可望藉適度留白整理人生，休養生息、充實糧秣、補強不足。休息就像秋收冬藏，萬事有時。身心靈健康、非物質滿足或哲理靈性的提升成為情緒平衡的重要養分。事業經營儘管不在第一線戰場，行事明快務實，有前瞻家與拓荒者精神。健康與精神財富無價。愛情是不離不棄。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

脫胎換骨，今非昔比。轉型改造大有收穫的這段日子，痛下決心大幅割捨、改變等各式興利除弊的努力，雖然過程得經歷成長陣痛、壓力測試，甚至一度幾乎自我否定，但最後卻將以驚人的生存韌度成為戰場上碩果僅存的勝利贏家。事業從低期起步、高點作收，欺敵戰術鬆懈對手防禦、檯面下加碼努力奏功。偏財旺。愛情是一往情深。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

急重輕緩，本末分明。回防主戰場善用主場優勢的這段日子，熟能生巧、溫故可以知新，專注當下、深耕核心戰場才是王道。不宜好高騖遠。切記，千里之行始於足下。事業屏除枝節外務、情緒干擾，集中在重要且急迫的工作，守住基本盤與核心優勢，是不可忽視的關鍵少數。將有生涯佳音傳來。提防購物失心瘋。愛情是宜室宜家。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（05.22～05.28）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

吉星拱照，勢不可擋。太陽與守護星攜手帶旺本命宮的這段日子，運勢滾燙，「領頭羊指數」與「競爭力指數」衝上年度新高，看好度可望再延燒近月。在此期間將發揮趨吉避凶、逢凶化吉的絕佳導航直覺，大事化小、小事化無，且傷不及筋骨。「本月之星」當之無愧。事業多進少退，走自己的路。金流大手筆進出。愛情是真愛無敵。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

志在必得，氣勢如虹。對生涯前景抱以高度樂觀期待的這段期間，一方面也承受若干壓力，倔強與驕傲心大受刺激。反讓鬥志頑強、越戰越勇，展現犀利攻勢，急起直追。所幸事業不只空有大志，在戰星助攻下也有相當攻擊力道。能在主客觀條件略居下風或尚未取得主導下，運籌帷幄、祕結盟友、力挽狂瀾，並克服各式障礙，實力直逼勁敵。逆襲奏功勝率拉高。考運學業官運走俏，利專業認證、高中金榜、榮升高就、出國旅遊、高階進修、國際交流。提防損友。財富厚增。愛情是傾斜的國度。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

暢意抒懷，鋒芒畢露。鴻運當頭、「聲名大噪指數」快速飆升的這段日子，雄心萬丈、時來運轉，英雄大有用武之地，可望在拿手的戰場再寫一頁風光。事業風水輪流當上要角，舞台已架、時機成熟，只待出手小試，就要驚豔全場。縝密布局、大膽行事，必能快速攻下灘頭堡、建立名號、領命擔綱重任。投資報酬佳。愛情是春城飛花。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（05.15～05.21 ）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

勞而有功，無愧於心。本命宮有守護星護持且兩大吉星高居財富宮的這段期間，進入年度功利目標滿意度相對最高的收成月分，也是近2年來順遂度最強的幸運期。事業負責稱職、親力親為，成績大有突破。汗水不僅不會白流，還將換來極為優厚的超值鍍金，只是需要點時間醞釀、精工細磨。新增生涯選項。財運亨通。愛情是花季正盛。

♍處女座（8月23日至9月22日）

先馳得點，眾望所歸。事業宮吉星拱照的這段期間，天時地利人和助攻，主客觀條件配合到位，「大展鴻圖指數」推上年度事業黃金月之最，也是今年仕途、權力、地位或影響力的制高點。生涯順勢如願進階、搶下龍頭寶座、擒獲熱門獎項等是順理成章之事。決策果斷加上執行效率，贏得各界上下一致好評，並虜獲主流多數支持。與某勁敵較技略占上風。仍有未解之結、未兌現承諾待處理，宜直球對決、儘快落幕，避免逃避現實、再添爭議。名利雙收賣座可期，身價走揚。愛情是贏家的獎座。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

面面俱到，兩全其美。敬業態度大有發揮空間的這段期間，工作是最大成就感來源。執行力與穩定度被看重，擁有不可取代的被需要價值。面對諸事繁瑣、千斤重擔，也能舉重若輕、一肩扛下。若干優質工作機會、合作邀約考慮中，雖然不算很大躍升，但專業被肯定，身價保持一定熱度。某爭議糾紛有解。有禮上門。愛情是種幸福執著。

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