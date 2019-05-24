「等了5年終於如願」　陳、紀同婚登記超開心分送貝果

▲紀馨棋（右）和陳巧禎兩人開心前往登記結婚。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

同婚專法24日開始登記，全台各戶政所都湧進一對對同性伴侶，有人為追求幸福鬧起家庭革命，如今修得正果，登記時開心落淚，但有人是幸運佳偶，不但得到父母支持，小倆口交往5年多，偶有口角，大多數時間都是甜甜蜜蜜，紀馨棋和陳巧禎兩人下午在台中市議員張家銨見證下前往登記，紀還自製貝果分送到在場友人，讓大家分享她倆喜悅。

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台中市今天預約同婚登記者有31對，各戶政所從上午起就陸續有人前往登記，有的只有兩人低調辦理，有的則是在親友祝福下，熱熱鬧鬧、開開心心的登記。

紀馨棋和陳巧禎兩人下午在市議員張家銨、陳的同事陪伴下前往南區戶政所，友人們都送上結婚禮物，給予祝福，張家銨則說，她視這對新人為家人，所以特地前往做證婚人，祝小倆口幸福一輩子，紀馨棋也分送她自製的貝果，和友人分享她們的幸福。

25歲的紀馨棋和陳巧禎在大學時相識相戀，家人也認可她們的關係，如同異性戀伴侶一樣，會爭吵，事後馬上和好，也一起面對生活中的所有事，紀說，在一起5年多，早就認定彼此是終生伴侶，也說好若是同性婚姻合法就去登記，所以決定登記不是一時衝動，而是她們真的等很久了。