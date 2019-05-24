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【廣編】全館黑標5折！讓你買對、不買貴　來床的世界就對了！

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▲讓你買對、不讓你買貴，來床的世界就對了。（圖／床的世界提供）

【廣編】

圖、文／床的世界

現代人生活忙碌、壓力大，睡不好、睡不夠則成了人人通病。助眠方式吃的、喝的百百種，但治標不治本，其實選擇一張好床墊才是真正實際又有效。想要好床墊，不用跑那逛這選得那麼累，也不用爬文狂比較，來床的世界就對了！現在推出週年慶活動，全館床墊黑標商品5折，消費滿萬再享24期0利率，讓你不用比價、買對不買貴！

像是熱賣NO.1的科技助眠床墊，採用領先全球第六代子彈型電纜式獨立筒彈簧，並首創裝載德國舒曼波睡眠導引系統，運用頻率共振來導引腦波調節，能延長深層睡眠時間，使身體達到真正的休息，讓你每天睡飽飽！而原價258,000元的「超級科技助眠床墊英雄系列」，現在5折只要129,000元(5×6.2尺上墊)，等於月付5,300元，就能把它帶回家。

想要享受飯店級的舒適睡眠也不用等！「床的世界─涵碧樓專用床」特價39,600元，現在月付只要1,650元(5×6.2尺上墊) ；「美國比格名床─柏林系列」特價28,800元，再送柚木床架，現在月付只要1,200元(5×6.2尺上墊)。門市現場還有各式週邊產品再享買到賺到加價購！詳情請洽全國各門市或電洽免付費健康諮詢專線0800-232377及官方網站查詢http://www.beddingworld.com.tw。(以上活動以門市公告為準)。

ET快訊
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關鍵字：床的世界,週年慶,黑標,5折,24期0利率,科技助眠床墊,超級床墊,涵碧樓專用床,美國比格名床

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