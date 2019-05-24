【廣編】全館黑標5折！讓你買對、不買貴　來床的世界就對了！

【廣編】

圖、文／床的世界

現代人生活忙碌、壓力大，睡不好、睡不夠則成了人人通病。助眠方式吃的、喝的百百種，但治標不治本，其實選擇一張好床墊才是真正實際又有效。想要好床墊，不用跑那逛這選得那麼累，也不用爬文狂比較，來床的世界就對了！現在推出週年慶活動，全館床墊黑標商品5折，消費滿萬再享24期0利率，讓你不用比價、買對不買貴！

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