汐止男返家遭20歲槍手伏擊　連開3槍擊中小腿腳背

記者柳名耕、趙永博／台北報導

新北市汐止區福德一路在24日凌晨發生槍擊案，1名男子回到家停好車後，竟遭人朝腿部連開3槍，槍手行兇後隨即騎機車逃逸，3個小時後在律師陪同下前往南港分局投案，但槍手始終不交代犯案動機。

▼林姓槍手稍早已從南港分局被帶到汐止分局。（圖／記者柳名耕翻攝）



警方調查，洪姓男子（41歲）24日凌晨返回汐止區福德一路的停車場準備返家，不料在路口遭1名男子朝腿部連開3槍，造成右小腿、左腳背中彈，附近民眾見狀趕緊報警，所幸洪男在送醫後並無生命危險。

而槍手在犯案後則是慌張地把槍枝放進背包，接著就跑進巷弄騎機車逃逸，轄區汐止分局獲報後隨即組成專案小組展開調查；但槍手林姓男子（20歲）在凌晨3點時許，突然在律師的陪同下前往北市南港分局交槍投案，但不願對警方坦承行兇動機。

目前槍手已經被帶到汐止分局，不過林男表示還要律師陪同才要進行筆錄，而遭槍擊的洪姓男子目前仍在醫院，詳細事發原因還有待進一步釐清。

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據了解，林男向警方供稱，是因為與洪男曾發生過行車糾紛，才會開槍尋仇，不過警方對供詞相當存疑，研判有人買兇槍手要給洪男一個教訓，將持續向上追查，訊後將林男依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌送辦。

▼鑑識人員在槍擊現場拾撿彈殼。（圖／記者趙永博攝，下同）







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