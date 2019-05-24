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比富二代川普更有錢！郭台銘白手起家進軍中美　商人從政再添一人

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▲▼郭台銘參訪新竹眷村博物館。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲ 郭台銘參訪新竹眷村博物館。（圖／資料照片）

國際中心／綜合報導

鴻海科技集團董事長、台灣首富郭台銘4月宣布投入國民黨2020總統選舉黨內初選。多家媒體報導，除了媽祖神助，郭董其實是受到同樣擁有商人背景的美國總統川普（Donald Trump）所啟發，世界各國也不乏商人治國的例子。從一無所有到如今擁有鴻海帝國的郭台銘將在台灣政治史上寫下什麼樣的紀錄，不僅國內民眾相當關心，全世界也都在看。

川普從政前就已經是一名地產大亨，雖曾四度宣告破產，川普集團（The Trump Organization）事業版圖仍包含飯店業、高爾夫球場、住宅大樓，也涉及出版業、媒體業、模特管理、理財服務、桌上遊戲開發、餐飲、商業教育、旅遊、選美、航空等。為免利益衝突，他在2017年上任後便將集團交予兒子管理，但仍掌有對集團的擁有權。

與川普的富二代背景不同，郭台銘的創業故事中最廣為人知的部分便是他白手起家，以母親標會標來的10萬元創立鴻海企業有限公司，一手帶領當年只有10名員工的小公司成長為今日的鴻海集團。川普的商業帝國偏重於地產開發、品牌經營和傳媒營銷，郭台銘則出身製造業，2016年更促成鴻夏戀、併購夏普，創下史上最大規模的日本科技業被外國企業併購案。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普幼時便自父親的商業帝國繼承大筆財產。（圖／路透）

郭台銘在《富比士》2019年度富豪榜中位居第257名，淨資產多達63億美元（約新台幣1987億元）；川普則名列715名，淨資產31億美元（約新台幣978億元），甚至不到郭台銘的一半。他們都是全球數一數二的有錢人、作風高調，實際上卻與外界對富豪的想像有所不同，生活習慣相當簡樸。

川普酷愛炸雞和漢堡等平民美食，甚至在白宮以速食招待賓客，令人感覺格外親民。他的哥哥40多歲便死於酗酒，他本人就讀軍校時更受到嚴格的飲食管理，因此現在滴酒不沾、熱愛可樂，也和大多數美國男性一樣不抽菸。

郭台銘當年沒想過能翻身，在厚生橡膠工作期間也曾想，「這輩子只要在厚生有個房間就好了」，一方面卻又不願放棄希望，暗暗苦練英文簽名、想像著自己有一天能成功。這名草根出身的黑手靠著努力成為首富後，也依然維持簡單的飲食及穿衣習慣、貼近基層。

▲▼郭台銘上車。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 郭台銘戴上國旗帽、坐上戰車掃街，展開競選活動。（圖／記者吳杰澄攝）

除了超乎常人的自制力以外，他們也都是出了名的工作狂。川普剛上任總統時，每周五下午都要把白宮記者累垮，因為他的政府一星期工作量相當於歐巴馬政府一個月的工作量，讓過去8年來安逸度日的記者累到不行。至於郭台銘，他過去45年來幾乎每天工作超過15小時，忙起來便只顧得著喝水、吃秘書準備的水果。專欄作家周天瑋曾分析，「實務工作者，工作量大，幾乎必然，而意識形態工作者，只顧著聊談侃，紙上論兵，落實遲滯，最後泰半一事無成。」

郭台銘宣布參加初選不僅在國內受到矚目，外媒也爭相報導，稱他為「台版川普」。紐澤西州薛頓賀爾大學法學院台灣問題專家陸梅吉（Margaret Lewis）更提醒，千萬不能低估這名億萬富翁，「儘管身為一名總統參選人，他在許多方面稍嫌不足，但民粹主義是很強大的。如果對他的參選太過輕描淡寫，那就大錯特錯了。」

上海國際問題研究院副院長、台灣問題研究專家嚴安林日前受訪時則指出，郭台銘與川普有一定的同質性，參選前沒有從政經驗、個性也都直來直往，但郭台銘又略勝一籌。他相當了解經濟，能掌握老百姓的需求，執行力也是一流，且擁有客觀又務實的國際觀及兩岸觀；以企業家的身分從政、以人民的美好生活為出發點，想必將受到較多老百姓的喜愛。

► 全球那些「商人出身」的總統們　美國歷史上就有7位！

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關鍵字：川普,郭台銘,商人從政,商人總統

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