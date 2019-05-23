終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

▲消防救護人員協力將心肌梗塞男從鬼門關救回。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子因急性心肌梗塞在家倒地昏迷，3名消防局東區分隊員火速趕往現場，發現患者已無呼吸心跳，立即團隊合作急救後，恢復自發性呼吸及心跳，這位病患的終局之戰，在家屬、119執勤員與東區分隊復「活」者聯盟的神救援下，鬼門關前驚險走一遭，高品質的急救也讓醫護人員印象深刻，給予高度的肯定。

▲使用自動心肺復甦機持續按壓送醫。

彰化縣消防局119報案中心當時接獲民眾報案，懷疑病患疑似OHCA，立即線上教導家屬實施CPR，直到救護人員抵達接手繼續急救，把握救人的黃金時間，串起「生命之鏈」，儘早求救、儘早CPR、儘早電擊、儘早高級心臟救命術、整合性復甦照護等五個環節，是病患急救成功的重要原因。

▲線上及現場串聯拯救生命。

出勤人員中隊員李昱緯為高級救護技術員，現場評估病患為OHCA，立即急救分工，指示隊友實施CPR，使用自動電擊去顫器（俗稱AED）分析且電擊1次，建立輔助呼吸道，給予1劑強心針，架設自動心肺復甦機。病患在倒地後約30分鐘，經團隊合作急救下，於送醫途中已恢復自發性呼吸及心跳。到院後檢查發現心臟3條血管全堵住，經緊急手術打通，已恢復清醒病況穩定，於一般病房休養觀察。

▲派遣員指導民眾執行CPR。

消防局也呼籲，如果當您目擊有人倒下時別遲疑，先確認他（她）是否需要幫忙並撥打119，告知正確地址後，別急著掛電話，冷靜地聽從119指示，把握黃金搶救時間，您的出手是關鍵，將有機會救人一命，守護一個家庭。

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