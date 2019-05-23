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北市電影院6家初檢不合格！大直美麗華、京華喜滿客被點名

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▲▼美麗華大直影城試營運首日。（圖／記者林映妤攝）

▲美麗華大直影城。（圖／記者林映妤攝）

旅遊中心／綜合報導

台北市政府法務局及觀光傳播局今（23）日公布全市37家電影院公安、消防、衛生檢查結果，有6家不合格，較去年多4家，觀光傳播局呼籲業者應依規定做好各項安全措施，以維護民眾觀影權益。

觀傳局表示，6家不合格的業者中，誠品電影院的消防設備及防焰物品不符規定，喜樂時代影城的消防栓設備及室內排煙設備也不符規定，但都已分別於5月7日、14日經消防局複查通過。

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美麗華大直影城、喜滿客京華影城則因沒有衛生管理員，喜滿客京華影城於5月15日經衛生局複查通過，美麗華大直影城則必須在6月5日前派員參加訓練並取得衛生管理員執照，另外，國賓影城長春廣場（包括門牌分別是長春路172、176號的2家）原未張貼衛生標示，但已於5月3日完成改善。

媒體行政科科長葉煥輝說，去年檢查只有2家不合格，今年增為6家，顯示部分業者須提高安全意識，觀光傳播局也將把不合格的業者列為重點檢查對象。

消費爭議部分，觀光傳播局統計今年到5月8日止共有24件，其中與票券有關者有14件，爭議內容包括票券使用期限、網路訂票退換票程序繁複及未到場觀賞電影無法退票等，不滿線上扣款及網路的安全性則有7件。

葉煥輝表示，當愈來有愈多民眾透過網路訂票時，業者應簡化購退票流程及強化網路安全，民眾購票前也要詳細閱讀各項規定，確認要觀賞電影的日期、場次再訂票，以減少訂票後取消或變更的麻煩。

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關鍵字：電影院,不合格電影院

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