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台中女中教室現「瀑布急流」　天花板掉落砸2生怒轟：遇水軟化？

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▲▼中女中大樓淹水。（圖／翻攝自臉書《靠北中女中》）

▲因大雨驟降，中女中大樓出現「瀑布急流」，學生拍下PO網。（圖／翻攝自臉書《靠北中女中》，下同）

記者陳玉／台中報導

台中近日大雨驟降，造成多處有淹水災情，西區中女中更出現「瀑布急流」，其中2名學生協助清掃積水時，更不慎遭掉落天花板砸到，學生把情形PO在臉書社團《靠北中女中》，指出「不能全說是大雨的錯，照理講頂樓不能隨便施工挖洞，容易造成建築物漏水...」；對此，中女中回覆，因校內頂樓正在進行太陽能板施工，拆去鐵皮屋頂，20日強降雨導致滲水，天花板才會掉落不慎砸到學生，當下校護有做適當處理，學生並無大礙；目前將無限期停工，請廠商解決施工時的防水問題，才會考慮復工。

▲▼中女中大樓淹水。（圖／翻攝自臉書《靠北中女中》）

▲學生光著腳進行掃水，其中更有2名學生不慎遭天花板砸到，所幸並無大礙。

中女中學生在《靠北中女中》指出，「別人是外面淹大水，我們是校舍裡面有瀑布急流，還從上面灌進來，承認屋頂有問題很難？」、「天花板會崩塌是遇水軟化掉落，我想蓋這棟樓的建築師一定沒料到之後有在屋頂放上太陽能板這件事」、「掉下的天花板砸到學生欸、難道沒有應急處理嗎？」、「一切歸給天災、共體時艱，只好認命掃水去」。

▲▼中女中大樓淹水。（圖／翻攝自臉書《靠北中女中》）

▲校方表示，目前工程已無限期停工，待與廠商協調後才會復工。

對此，中女中林秘書表示，校內自今年2月10日起在學校的綜合大樓、正誼樓的屋頂進行裝置太陽能板施工，廠商視情況拆去原有鐵皮屋頂，導致20日強降雨時，綜合大樓天花板因施工滲水，不堪負荷掉落，不慎砸到利用午休時間在社團辦公室整理資料的2名學生，而學生本能反應用手阻擋，造成手部輕微泛紅，當下有請校護處理，學生並無大礙。另漏水部分當天也已請廠商到校處理完畢。

秘書指出，為塑造學生良好學習環境，校內的建設配合108課綱實施，積極規劃進行改善，廠商已盡量利用寒、暑假及假日施工，其中僅有數次因廠商吊掛作業所需，選在平日進行工程，過程中聲量較大接獲學生投訴；原工程預定在3個月內要完成，但目前無限期停工，待與廠商協調施工時的防水措施後，才會復工。

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關鍵字：中女中,天花板,施工

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