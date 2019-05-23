韓國瑜三爭議…苦苓一句話點破　「他只想著選總統」

▲韓國瑜 。（資料照／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

各家媒體近日釋出民調顯示，高雄市長韓國瑜的支持度下化，外界認為這代表「韓流」已經開始減弱了。對此，知名作家苦苓觀察出韓國瑜最近掀起的爭議，並歸納出一個原因，就是「他只想著選總統」。

第一，韓國瑜處理淹大水的問題，苦苓表示，在他未當市長前說：「這不是直轄市應該出現的狀況。」現在當了市長，卻說「水沒有淹的很深。」苦苓質疑，淹掉半個人還說不深，難道要滅頂才算嚴重嗎？韓市長為什麼不能大器的說：「為什麼我當市長了還會淹水？馬上徹查原因、解決問題，以後絕對不准淹！」—理由很簡單，因為他只想著選總統。

第二，行政院已裁定高雄大林蒲遷村案，韓國瑜說當選之後就沒有下落了，很明顯是民進黨中央在「卡韓」，結果，立刻被經濟部打臉，苦苓說，「明明一直在進行的事情，韓市長卻要硬說成沒消沒息，到底是他都沒有看公文，還是都不跟幕僚『來往』，為什麼這樣睜眼說瞎話？」—理由很簡單，因為他只想著選總統。

第三，韓國瑜說要蓋兩條跑道的大機場，大約需要1290公頃，幾乎涵蓋了整個1400公頃的彌陀鄉，所有的魚塭要填平、所有的居民要遷走，這是多麼影響重大而且耗費聚集的工程！結果，韓國瑜又大叫陳菊也提出過彌陀大機場的計劃；苦苓認為，「問題是如果陳菊錯了、他就可以跟著錯，那我們高雄市民選你做什麼？他為什麼要提出這麼不切實際的施政口號呢？」—理由很簡單，因為他心裡只想著選總統。

苦苓指出，其實自從韓粉「無差別」攻擊他原本的支持者，以及館長「壯士斷腕」和他劃清界線之後，韓國瑜已經江河日下了。議員質詢時，韓國瑜也說：「如果國民黨不來問我，我也只好書空咄咄了。」這表示也自覺到：「國民黨有可能不把他列入初選民調。」

苦苓解釋，「書空咄咄」語出「世説新語」，形容一個人對著空中寫字、嘴裡嘖嘖有聲，表示嘆息、驚訝，憤恨的意思，他像韓國瑜喊話，「沒有總統做了，專心做市長不好嗎？為什麼這麼難過呢？」—理由很簡單，因為他心裡只想著選總統。

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）