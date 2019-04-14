金正恩籲美「年底前改變態度」鬆口願再辦峰會　川普回應：很棒！

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩12日出席第14屆最高人民會議，自2月底越南「川金二會」宣告破局後，首度鬆口表示，有意願三會美國總統川普（Donald Trump）。日前才透露「川金三會」有可能舉行的川普則在當地時間13日回應，他與金正恩的關係非常優秀，也認為第三次峰會會很棒。

12日是北韓最高人民會議第一場會議第二天，金正恩在會中除高度評價他與川普的關係，也表示，「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法，在這樣的條件之下邀請舉行第三次首腦會談的話，我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底，等著美國下定決心」，對美方開出條件及期限。

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月13日

....extraordinary growth, economic success and riches under the leadership of Chairman Kim. I look forward to the day, which could be soon, when Nuclear Weapons and Sanctions can be removed, and then watching North Korea become one of the most successful nations of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月13日

川普13日則在推特上推文表示，「我同意北韓金正恩所說，我們私底下的關係很好，可能用『極其棒』來形容會更準確；而第三次峰會將能讓我們更加了解彼此的立場。北韓擁有巨大的成長潛力，在金委員長的領導下取得經濟上的成功和富足。我期待著那一天，很快就會到來，到時候核武和制裁都會被去除，然後我們就能見證北韓成為世界上最成功的國家之一！」

此前，川普11日於白宮與訪美的南韓總統文在寅會晤，進行閉門會談以前表示，川金三會「有可能舉行」，唯過程必須循序漸進，而非倉促進行。他提到，「我很享受峰會，很喜歡和金委員長在一起，收穫良多。那就是真正的按部就班（step by step），不會走得太快。若前進得太快，就不會達成適當的交易（proper deal）。」他對美國及南北韓間的三方會談也持開放態度，「一切都看金委員長。」

▲ 金正恩11日再度被推舉為國務委員會委員長。（圖／路透社）

但金正恩12日在會中發表施政演說時批評，美方在川金二會中使用的協商手段完全錯誤，無異於「先解除武裝，後推翻制度的妄想」，根本不可能實現。他也直言，「一點都不樂見與河內首腦會談相同的首腦會談重演，也沒有這個意願。美國迴避了『撤回敵對政策』這個與我國建立全新關係的根本方法，誤以為施加最大的壓迫，就可以使我們投降。這是與火上加油無異的愚蠢且危險的行為。」