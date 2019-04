金正恩籲美「年底前改變態度」鬆口願再辦峰會　川普回應：很棒！

▲ 美國總統川普。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

北韓領導人金正恩12日出席第14屆最高人民會議,自2月底越南「川金二會」宣告破局後,首度鬆口表示,有意願三會美國總統川普(Donald Trump)。日前才透露「川金三會」有可能舉行的川普則在當地時間13日回應,他與金正恩的關係非常優秀,也認為第三次峰會會很棒。

12日是北韓最高人民會議第一場會議第二天,金正恩在會中除高度評價他與川普的關係,也表示,「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法,在這樣的條件之下邀請舉行第三次首腦會談的話,我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底,等著美國下定決心」,對美方開出條件及期限。

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for.......