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《大逃殺》真人版！匿名富豪送出400萬　徵百人孤島上演自相殘殺

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立榮小金門媒體團-2天1夜。低碳輕旅行,金門,戰地金門漆彈活動體驗,漆彈（圖／記者季相儒攝）

▲富豪募集100人參加真人大逃殺比賽。（示意圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／編譯

「大吉大利，今晚吃雞！」真人版想玩嗎？國外一名匿名富豪發起活動，希望在他的私人島嶼舉辦一場「真人大逃殺」遊戲，冠軍玩家可以拿走10萬英鎊（約新台幣400萬元）的獎金，目前正在募集策劃小組成員。

購物網站「HushHush.com」是專門為富豪進行奢侈品交易服務，包括不動產、名車、珠寶、精品、藝術品等，但日前卻收到一名匿名富豪的請求，想要在他的私人島嶼上舉行一場為期3天的「真人大逃殺」的比賽，募集100名參加者。

網站說明比賽規定，官方會提供空氣槍、彈藥、防彈衣、補給食物及其他必需品，參加者每天必須進行比賽12小時，夜晚則在野外紮營，雖然是大逃殺比賽，但不可以真的殺害他人，只能用空氣槍淘汰其他參賽者，最後的冠軍玩家就可以抱走10萬英鎊的高額獎金。

▲台廠出口504把空氣槍到德國被退貨，超過20焦耳全被查扣。（圖／記者柳名耕攝）

▲比賽只可以用官方提供的空氣槍。（示意圖／記者柳名耕攝）

不過比賽還在徵求策劃小組成員的階段，以日薪1,500英鎊（約新台幣6萬元）的高薪徵求成員，他們要負責策劃這場真人大逃殺比賽，以及後續的報名事宜、宣傳活動，預計準備6週，募集完參賽者才能正式開啟比賽。

HushHush.com網站的創辦人表示，因為近年大逃殺遊戲盛行，該名匿名富豪也是此類型遊戲的熱衷玩家，所以才想要舉辦真人大逃殺比賽，但希望透過「安全的模式」將遊戲搬到現實。

「大逃殺」一詞，最初源於1999年日本小說家高見廣春的恐怖小說，描述一個班級的學生被流放到荒島上，透過自相殘殺，最後的勝利者才能安全回家，該故事之後也被翻拍成電影。不過「大逃殺」英文翻譯為「Battle Royale」，是世界職業摔角（WWE）中一種多人對戰比賽，讓多名職業摔角手在擂台上不斷淘汰對手，最後仍站在擂台上的人就是冠軍。

《大逃殺》小說中的3大規則「玩家自相殘殺」、「逃離區域限制」、「活到最後」被沿用到遊戲當中，其中，遊戲《絕地求生》（Playerunknown's Battlegrounds）大受世界各地玩家歡迎，獲勝玩家會看到遊戲系統的祝賀詞，來自賭徒間的英文俗語「Winner Winner, Chicken dinner」，中文被翻譯成「大吉大利，今晚吃雞」，因此該遊戲也被暱稱為《吃雞》遊戲。

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