國際刑事法庭要審巴席爾　蘇丹軍委會：不會在過渡期將總統送出國

▲蘇丹總統巴席爾遭政變下台。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

非洲蘇丹共和國總統巴席爾（Omar al-Bashir）遭軍方逼迫下台，結束長達30年的獨裁統治，國際刑事法庭也呼籲蘇丹軍政府與他們合作，將犯下戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪的巴席爾引渡審判。不過蘇丹新成立的過渡軍事委員會表示，他們誓言審判巴席爾，但不會考慮引渡。

BC指出，在巴席爾1989年執政以來的30年裡，他在蘇丹南部和西部發動了戰爭，轟炸努巴山區的平民，並在西方達爾富爾地區犯下戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪，國際刑事法庭（International Criminal Court）於2009年3月和2010年7月，對巴席爾發出通緝。聯合國人權理事會12日呼籲蘇丹與國際刑事法庭合作，發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，「聯合國安理會早在2005年就通過決議，希望蘇丹提供協助。」

▲▼蘇丹民眾開心慶祝獨裁政府下台。（圖／路透）



過渡軍事委員會政治委員會主席艾爾阿布丁（Omar Zain al-Abdin）發誓，絕對會審判巴席爾，但不會引渡他，「身為軍事委員會，我們不會在這個過渡期間，將總統送到海外受審。」

蘇丹國營蘇納通訊社（SUNA）日前指出，蘇丹情報局表示已經下令釋放所有在押的政治犯。伊本•奧夫證實此事，宣布釋放去年12月起在反政府示威中遭拘留的所有政治犯。蘇丹高階軍方官員也透露，包括蘇丹總理塔希爾•艾拉（Mohamed Taher Ayala），以及蘇丹執政黨「全國大會黨」（NCP）領袖哈龍（Ahmed Haroun）在內的數十位政府官員都已經被逮捕。