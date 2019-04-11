蘇丹驚傳政變！逼獨裁30年總統下台　軍方：會有重要事情宣布

▲抗議民眾聚集在首都街道。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

位於北非的蘇丹共和國（Republic of the Sudan）驚傳政變，成千上萬民眾包圍在軍隊總部外，要求執政30年的蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）下台。蘇丹國營電視與廣播電台11日上午宣布，軍方將發表重要聲明，請支持民眾等著看。

▲蘇丹總統巴席爾獨裁掌權30年。（圖／路透）



去年12月爆發的抗議活動，已經成為巴席爾上任以來最大的危機。成千上萬的示威者從6日開始，聚集在總統官邸與國防部所在的軍隊總部抗議，現在首都喀土穆（Khartoum）的主要道路上都已戒備，根據《半島電視台》報導，儘管軍方尚未公布任何消息，但現場民眾情緒已非常振奮，他們認為巴席爾一定會下台，更呼籲民眾盡速前往抗議區。

抗議活動組織者表示，自從6日示威開始時，國家情報和安全服務局（NISS）就不斷向他們投擲的催淚瓦斯。政府發言人伊斯梅爾（Hassan Ismail）則向蘇納通訊社（SUNA news agency）說，包含6名安全部隊成員在內，共有11人在示威活動中喪生。

▲▼蘇丹民眾聚集在軍隊總部外要求總統下台。（圖／路透）



BBC指出，在巴席爾1989年執政以來的30年裡，他在蘇丹南部和西部發動了戰爭，轟炸努巴山區的平民，並在西方達爾富爾地區犯下戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪，目前遭到國際刑事法庭（International Criminal Court）通緝。在他被推翻之前，巴席爾是唯一一個被法院通緝，但仍在政壇活躍的國家領導人。

蘇丹一直在美國「支持恐怖主義」的國家名單上，美國本周也表態支持抗議者，並透過大使館發布聲明表示，「現在是蘇丹當局認真回應這些民眾要求的時候了」、「蘇丹當局必須做出回應，為這次政治過渡提出可信的計劃。」