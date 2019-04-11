蘇丹安全部隊投煙霧彈驅反政府示威　抗議者：我們有軍隊保護

▲超過千名蘇丹民眾上街抗議。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

蘇丹人民從2018年12月展開示威行動，起初只是為了抗議物價上漲與現金短缺等經濟危機，主旨逐漸變成抗議總統巴席爾（Omar al-Bashir）執政30年。首都喀土穆的軍事總部前面在6日被人們佔據，呼籲軍方與人們站在同一側，要求總統下台並組成過渡政府。

根據《路透社》報導，這起抗議行動是巴席爾執政30年來，所面臨的挑戰中持續最久的，有11人在喀土穆的這場抗爭中喪生，其中包括6名軍隊成員。當地電視台哈達斯與半島電視台的直播中，能夠聽見激烈的槍響，人們四處奔逃尋求掩護，安全部隊開槍以驅散示威民眾。

▲▼蘇丹總統巴席爾自1989年起已執政30年。（圖／路透）

情報局與安全局（NISS）的軍警人員試圖驅趕數千名抗議者。面對2次的驅散行動，軍隊都進行了部署，以保護示威民眾。當士兵在軍事總部周圍部署時，抗議者表示，「在軍隊的保護下，我們能夠繼續靜坐，直到（巴席爾）政權殞落。」

目擊者9日清晨告訴《法新社》，安全部隊大量使用催淚瓦斯，「之後軍方士兵打開大門，讓抗議者進入總部。」軍隊向空中鳴槍，逼退發射催淚瓦斯的安全部隊。

▲示威者要求軍隊和人民站在一起。（圖／路透）

根據蘇丹的官方新聞社（SUNA）報導，國防部長伊巴努夫（Awad Ibnouf）發誓會維護國家的安全與穩定，「軍方理解抗爭的原因，也不反對公民的訴求與意向，但這不代表能夠任由國家陷入混亂。」

內政部長朱瑪（Bushara Juma）指出，自2018年12月至今，有38人在與抗爭有關的暴力事件中喪生。安全部隊6日的驅散行動中，有7名抗議者身亡、15人受傷，42名安全人員受傷；目前為止有2496人遭到逮捕。