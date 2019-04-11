　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

蘇丹安全部隊投煙霧彈驅反政府示威　抗議者：我們有軍隊保護

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蘇丹,Sudan,Omar al-Bashir,喀土穆,al-Kharṭūm。（圖／路透）

▲超過千名蘇丹民眾上街抗議。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

蘇丹人民從2018年12月展開示威行動，起初只是為了抗議物價上漲與現金短缺等經濟危機，主旨逐漸變成抗議總統巴席爾（Omar al-Bashir）執政30年。首都喀土穆的軍事總部前面在6日被人們佔據，呼籲軍方與人們站在同一側，要求總統下台並組成過渡政府。

根據《路透社》報導，這起抗議行動是巴席爾執政30年來，所面臨的挑戰中持續最久的，有11人在喀土穆的這場抗爭中喪生，其中包括6名軍隊成員。當地電視台哈達斯與半島電視台的直播中，能夠聽見激烈的槍響，人們四處奔逃尋求掩護，安全部隊開槍以驅散示威民眾。

▲▼蘇丹,Sudan,Omar al-Bashir,喀土穆,al-Kharṭūm。（圖／路透）

▲▼蘇丹總統巴席爾自1989年起已執政30年。（圖／路透）

情報局與安全局（NISS）的軍警人員試圖驅趕數千名抗議者。面對2次的驅散行動，軍隊都進行了部署，以保護示威民眾。當士兵在軍事總部周圍部署時，抗議者表示，「在軍隊的保護下，我們能夠繼續靜坐，直到（巴席爾）政權殞落。」

目擊者9日清晨告訴《法新社》，安全部隊大量使用催淚瓦斯，「之後軍方士兵打開大門，讓抗議者進入總部。」軍隊向空中鳴槍，逼退發射催淚瓦斯的安全部隊。

▲▼蘇丹,Sudan,Omar al-Bashir,喀土穆,al-Kharṭūm。（圖／路透）

▲示威者要求軍隊和人民站在一起。（圖／路透）

▲▼蘇丹,Sudan,Omar al-Bashir,喀土穆,al-Kharṭūm。（圖／路透）

根據蘇丹的官方新聞社（SUNA）報導，國防部長伊巴努夫（Awad Ibnouf）發誓會維護國家的安全與穩定，「軍方理解抗爭的原因，也不反對公民的訴求與意向，但這不代表能夠任由國家陷入混亂。」

內政部長朱瑪（Bushara Juma）指出，自2018年12月至今，有38人在與抗爭有關的暴力事件中喪生。安全部隊6日的驅散行動中，有7名抗議者身亡、15人受傷，42名安全人員受傷；目前為止有2496人遭到逮捕。

ET快訊
瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！五官神複製…根本短髮的她
牆角壁癌醜爆！他筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神
洗衣機當浴缸「燙水狂淋3分鐘」！狠父幫2歲女兒洗澡「脫一層皮

關鍵字：蘇丹,Sudan,巴席爾,Omar al-Bashir,喀土穆,al-Kharṭūm

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「巨筷」夾越南漢堡　漢堡王新廣告遭批辱華

女大生「沒扣生命線」15米處墜落　全身骨折恐四肢癱瘓

136公斤黑毛豬走失　警員「用麵包」神操作

122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

全球最大選舉　印度9億選民投票開跑　5月19日才投完！

蘇丹安全部隊投煙霧彈驅反政府示威　抗議者：我們有軍隊保護

莫迪拚連任！印度大選牽動中印關係　維持「政經分離」策略

網友惡搞　史上首張黑洞照變甜甜圈　辛普森家庭也愛呷

禿子樂了！　澳最新研究：男性毛髮越多「睪丸」越小

川普推特語錄／憎恨我的18人確定了！將全力反擊叛國騙局

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

全球最大選舉　印度9億選民投票開跑　5月19日才投完！

蘇丹安全部隊投煙霧彈驅反政府示威　抗議者：我們有軍隊保護

莫迪拚連任！印度大選牽動中印關係　維持「政經分離」策略

網友惡搞　史上首張黑洞照變甜甜圈　辛普森家庭也愛呷

禿子樂了！　澳最新研究：男性毛髮越多「睪丸」越小

川普推特語錄／憎恨我的18人確定了！將全力反擊叛國騙局

花302元就能買幸福！金髮正妹自創「快樂報」　7000讀者狂推　　

世界「最恐怖火車」！行經英吉利海峽　忘記關窗下秒就會被淹死

維基解密創辦人亞桑傑遭逮！屢次違規丟政治庇護　滿臉鬍子拉扯畫面曝光

新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

日職／王柏融射在牆上差點首轟　單場2安但火腿輸軟銀

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　

宏泰人壽連2個月收百萬罰單　不動產投資「銷售不如預期」

《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口

淡海房價跌很慘　Sway拒保：不想助紂為虐

日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

中職／來台首場先發因雨延賽　里迪：我好難過

悠游於藝×浮雲繪憶　藝壇三傑嘉藥聯展

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

他娶親妹當老婆　真相曝光網支持

全球首創「同意保險套」！2人4..

美通過台灣保證法　臉書亮我國旗..

調查：台灣受假新聞危害程度全球..

人魔亮刀「左耳垂割到右胸」喉嚨..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

黑洞會吞噬地球？愛因斯坦相對論..

頭等艙男女裸腳調情　乘客被腥味..

18歲少年愛上好友媽　瞬間變繼..

她意外懷孕　卻看清新娘閨蜜真面..

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

更多熱門

相關新聞

蘇丹傳政變　逼獨裁30年總統下台

位於北非的蘇丹共和國（Republic of the Sudan）驚傳政變，成千上萬民眾包圍在軍隊總部外，要求執政30年的蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）下台。蘇丹國營電視與廣播電台11日上午宣布，軍方將發表重要聲明，請支持民眾等著看。

馬來西亞新國王今宣誓就職

大馬王室4周內選新元首！

即／馬來西亞蘇丹宣布退位

沙國30萬雇蘇丹童兵去葉門打仗

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面