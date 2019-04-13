中華設計獎／旅遊文創商品大賽　獲獎關鍵「文化創意＋」

▲中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式。（圖／大會提供）

記者魏有德／浙江寧波採訪報導

第二屆中華設計獎12日在浙江寧波舉行「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式。與其他文創比賽不同的是，在評選過程中作品得符合「適應市場，兼具文化性、創新性、實用性」的設計要求，因此獲獎門檻更高。本屆比賽共收到5724件來自世界各地的參賽作品，脫穎而出獲獎的14件作品中，共有5件來自臺灣。

▲大陸國台辦交流局局長黃文濤。（圖／記者魏有德攝）

出席頒獎儀式的大陸國台辦交流局長黃文濤表示，兩岸的設計作品和創意各有特色和巧思，都展現出富有中華文化特色的風采神韻和審美品位。他提到，中華文化是兩岸共同的精神財富，是中華兒女的根和魂，也是兩岸文創設計產業最豐富、寶貴的資源。

▲由臺灣亞洲大學侯曉蓓教授設計的「浯島聚約」金門高粱酒，獲得概念組銀獎。（圖／記者魏有德攝）

主辦方之一的臺灣設計聯盟理事長林磐聳表示，本屆大賽以「旅遊文創」為主題，十多年來臺灣投入在「文化創意產業」已經有亮眼的成績，而大陸近年來也在文創產業開創傲人的產值。

他提到，「文化創意產業」是個複合名詞，可以拆解為「文化、創意及產業」，若將這三個名詞排列組合，將會形成一個有趣的三角結構模型，剛好可以說明兩岸在文化創意產業的競合關係。

▲浙江寧波市長裘東耀。（圖／記者魏有德攝）

本屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式選在浙江寧波，東道主寧波市長裘東耀也提到，「寧波的創新平臺越來越多、創新人才越來越盛、創新氛圍越來越濃，『文化創意+』做為新的潮流正在寧波蓬勃興起」。

裘東耀也藉由本次活動向文創人才招手，他表示，歡迎海峽兩岸的設計師和創客朋友關注寧波，踴躍參與寧波的創業創新，共同挖掘文化創意產業的「富礦」。

第二屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」分為概念組及產品組，共收到來自海峽兩岸暨香港、澳門以及德國、義大利、塞爾維亞、韓國等500多所高校、機構、設計公司的參賽作品5724件，總投稿數比上屆增加62%，地域分佈也比上屆更廣泛。

