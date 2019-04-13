　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中華設計獎／旅遊文創商品大賽　獲獎關鍵「文化創意＋」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式。（圖／記者魏有德攝）

▲中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式。（圖／大會提供）

記者魏有德／浙江寧波採訪報導

第二屆中華設計獎12日在浙江寧波舉行「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式。與其他文創比賽不同的是，在評選過程中作品得符合「適應市場，兼具文化性、創新性、實用性」的設計要求，因此獲獎門檻更高。本屆比賽共收到5724件來自世界各地的參賽作品，脫穎而出獲獎的14件作品中，共有5件來自臺灣。

▲大陸國台辦交流局局長黃文濤。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦交流局局長黃文濤。（圖／記者魏有德攝）

出席頒獎儀式的大陸國台辦交流局長黃文濤表示，兩岸的設計作品和創意各有特色和巧思，都展現出富有中華文化特色的風采神韻和審美品位。他提到，中華文化是兩岸共同的精神財富，是中華兒女的根和魂，也是兩岸文創設計產業最豐富、寶貴的資源。

▲由臺灣亞洲大學侯曉蓓教授設計的「浯島聚約」金門高粱酒，獲得概念組銀獎。（圖／記者魏有德攝）

▲由臺灣亞洲大學侯曉蓓教授設計的「浯島聚約」金門高粱酒，獲得概念組銀獎。（圖／記者魏有德攝）

主辦方之一的臺灣設計聯盟理事長林磐聳表示，本屆大賽以「旅遊文創」為主題，十多年來臺灣投入在「文化創意產業」已經有亮眼的成績，而大陸近年來也在文創產業開創傲人的產值。

他提到，「文化創意產業」是個複合名詞，可以拆解為「文化、創意及產業」，若將這三個名詞排列組合，將會形成一個有趣的三角結構模型，剛好可以說明兩岸在文化創意產業的競合關係。

▲浙江寧波市長裘東耀。（圖／記者魏有德攝）

▲浙江寧波市長裘東耀。（圖／記者魏有德攝）

本屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」頒獎儀式選在浙江寧波，東道主寧波市長裘東耀也提到，「寧波的創新平臺越來越多、創新人才越來越盛、創新氛圍越來越濃，『文化創意+』做為新的潮流正在寧波蓬勃興起」。

裘東耀也藉由本次活動向文創人才招手，他表示，歡迎海峽兩岸的設計師和創客朋友關注寧波，踴躍參與寧波的創業創新，共同挖掘文化創意產業的「富礦」。

第二屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」分為概念組及產品組，共收到來自海峽兩岸暨香港、澳門以及德國、義大利、塞爾維亞、韓國等500多所高校、機構、設計公司的參賽作品5724件，總投稿數比上屆增加62%，地域分佈也比上屆更廣泛。
 

ET快訊
孕肚不是我的種！港男開庭認殺女友　裝粉色行李箱棄屍竹圍捷運站
東區女全裸詭困公寓餓多日！警消入內驚見「滿牆乾涸血跡」

關鍵字：中華設計獎,寧波,特派現場,寧波文博會,國台辦,黃文濤,林磐聳,裘東耀,旅遊文創產品設計大賽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中華設計獎／搭寧波文博會熱潮　產品組展館亮相吸睛

中華設計獎／台灣文創發光　「戲說乾隆」產品組摘金

中華設計獎／旅遊文創商品大賽　獲獎關鍵「文化創意＋」

剛要吻新娘！正妹前女友「婚紗上台」搶人　淚水結局超展開

楊鎮浯會莆田市長　簽訂湄洲島—金門縣旅遊合作框架協議

楊鎮浯赴陸宗教交流　拜媽祖不忘拚經濟「抽空推廣金酒」

2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作

21歲女孩凌晨墜17樓身亡！父親整理遺物竟發現驚人秘密

電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

高學歷正妹坐「鮮紅賓士引擎蓋」吼：全新車故障只給換發動機？

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

3歲童模被母狠踹...網友撻伐！　媽媽淚訴還原當時狀況：我想跳樓　

中華設計獎／搭寧波文博會熱潮　產品組展館亮相吸睛

中華設計獎／台灣文創發光　「戲說乾隆」產品組摘金

中華設計獎／旅遊文創商品大賽　獲獎關鍵「文化創意＋」

剛要吻新娘！正妹前女友「婚紗上台」搶人　淚水結局超展開

楊鎮浯會莆田市長　簽訂湄洲島—金門縣旅遊合作框架協議

楊鎮浯赴陸宗教交流　拜媽祖不忘拚經濟「抽空推廣金酒」

2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作

21歲女孩凌晨墜17樓身亡！父親整理遺物竟發現驚人秘密

電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

高學歷正妹坐「鮮紅賓士引擎蓋」吼：全新車故障只給換發動機？

韓國瑜抵加州！大批僑胞包圍遊覽車　洛杉磯警鳴笛開道

韓國瑜志願曝光！「換帖僑胞」爆追女生勇猛　韓粉手畫潮T挺他選總統

《政經》收攤...彭文正喊冤「年賺1億」！黃明展爆是虧損最高

布局2020？柯文哲找「扁時期高官」當召集人　邀學者寫國政白皮書

誰擠掉我老婆新垣結衣？　票選平成最強美女演員是她

耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶

新加坡公開賽／戴資穎下午2點四強再戰山口茜　周天成對決金廷

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

懶人經濟的超商鮮食熱戰　食品業者能從中分得哪杯羹？

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

大陸熱門新聞

21歲女孩墜17樓亡　父親發現..

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」..

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

床的世界、和成研發長照產品登陸

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

千人排IKEA　Off-Whi..

全新賓士「門沒出就漏油」　店家..

深圳暴雨引洪水　造成7死4失蹤

網美日賺7.5億　收入輾壓范冰..

OK繃+電扇涼爽又省電　網：實..

女童被鎖車內身亡！粗心父反怪幼..

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

10影片瘋傳！已婚女Coser..

女駕駛「0減速」撞飛前車數十米

更多熱門

相關新聞

中華設計獎／台灣文創發光 「戲說乾隆」產品組摘金

第二屆中華設計獎旅遊文創產品設計大賽獲獎的14組作品中，有5項作品是由台灣參賽者奪下。以「戲說乾隆」為主題的揚州「瘦西湖」景區特色文創商品，在655件投稿作品中脫穎而出，拿下產品組金獎。代表受獎的曾國源表示，文創設計不僅是產品，連店員銷售也是設計的一環。

中華設計獎／搭寧波文博會熱潮 產品組展館亮相吸睛

館長槓國民黨：不表態就不支持

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版 手稿首公開亮相

中美第十輪磋商　陸商務部回應

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

空氣清淨機亮紅燈！她看到濾網秒傻眼

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

花3000元殺教授！桃園殺手掏出手槍：怎開

網狂爆卦E奶妻護航　連千毅喊告了

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面