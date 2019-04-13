中華設計獎／台灣文創發光　「戲說乾隆」產品組摘金

▲以「戲說乾隆」為主題的揚州「瘦西湖」景區特色文創商品拿下金獎。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江寧波採訪報導

第二屆中華設計獎旅遊文創產品設計大賽獲獎的14組作品中，有5項作品是由台灣參賽者奪下。以「戲說乾隆」為主題的揚州「瘦西湖」景區特色文創商品，在655件投稿作品中脫穎而出，拿下產品組金獎。代表受獎的曾國源表示，文創設計不僅是產品，連店員銷售也是設計的一環。

▲藝拓國際股份有限公司執行長曾國源。（圖／記者魏有德攝）

宮廷劇在兩岸曾造成一股熱潮，如何將乾隆文化在揚州玩轉，藝拓國際股份有限公司執行長曾國源表示，乾隆皇帝下江南，鹽商要接待他，建了很多園林，形成現在的瘦西湖，瘦西湖的文化根基便包括園林及乾隆。

他提到，把遊客當成第一人稱，如同乾隆在遊瘦西湖一般，打造「朕在涼快」的扇子、「朕已閱」的書籤等，再加上瘦西湖景點結合很好的寓意，讓遊客將祝福帶回去。

▲「小乾隆遊瘦西湖」創意茶具。（圖／記者魏有德攝）

由於乾隆皇帝愛喝茶，設計團隊也運用巧思發想新作品「小乾隆遊瘦西湖」創意茶具。突破傳統古瓷工藝，用噴釉的方式，使產品更加細膩、飽和、精緻，同時打破景區往往只有小商品，「新文創」概念提供更多富含深意的紀念品供遊客選擇。

▲「戲說乾隆」拿下第二屆中華設計獎「旅遊文創產品設計大賽」金獎。（圖／記者魏有德攝）

曾國源認為，這個IP最主要的意義在於，運用在地製造、文化創新、銷售等，整合當地資源，藉由旅遊發展及文創導入，使城市資源攪動，透過景區使遊客將產品帶回家收藏，達成城市共生的全域旅遊體系。

對於想要到大陸一試身手的台灣文創團隊或個人，曾國源建議，目前大陸旅遊景區正面臨轉型升級的挑戰，在計畫經濟的體系下，要達到一些指標，過來要先了解商業模式、產業結構，跟他們做一些比較深的互利共贏模式，才可以深入在地化，做永續經營的發展。

