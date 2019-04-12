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影／韓國瑜缺席波士頓僑胞早餐會 司機搞烏龍「視訊」補救

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記者徐政璿、吳奕靖／波士頓報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，首戰抵達波士頓哈佛大學演講，並於當地時間12日上午在常熟餐廳與僑胞早餐會，許多僑胞一早就來到現場等待，並高舉「台灣安全，人民有錢」標語，希望韓國瑜選總統救台灣。不過，由於韓國瑜趕不及前往現場，在遊覽車上與現場僑胞視訊連線。高雄市府發言人王淺秋表示，疑似是司機繞錯路，韓國瑜將直接前往機場，預計將搭12點的飛機往洛杉磯。

▲▼ 韓國瑜缺席僑界早餐會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜缺席僑界「視訊」早餐會。（圖／記者徐政璿攝）

根據市府公開行程，12日上午8點，韓國瑜赴常熟飯店參加波士頓僑社早餐會，緊接著在中午就飛往洛杉磯，晚間安排南加玉山協會晚宴。13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

14日上午9點，韓國瑜將在喜來登飯店舉行2小時的演講茶會，之後後飛往聖荷西，15日上午10點到11點30分在史丹佛大學校與學生座談，下午2點則參觀校園並舉辦演講。

16日上午8點，韓國瑜安排了高科技產業參訪行程，李佳芬另受邀探望銀髮僑胞；當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午1點30分舉行圓桌經濟座談及媒體座談，結束後直接前往舊金山機場搭機返台，並於台灣時間18日上午6點抵台。

▲韓國瑜波士頓早餐會 。（圖／記者徐政璿攝，下同）

▲▼韓國瑜波士頓早餐會 。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼ 韓國瑜波士頓早餐會。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼ 韓國瑜波士頓早餐會。（圖／記者徐政璿攝）

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關鍵字：韓國瑜,美國,2020,波士頓,早餐會

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